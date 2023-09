Galaxy S21 la serie ha iniziato la beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6

Anche la serie Galaxy S21 ha preso parte alla beta pubblica di Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Samsung sta allargando il numero di smartphone che al momento possono provare in anteprima (beta pubblica) la nuova interfaccia ONE UI 6.0 con sistema operativo Android 14.

Infatti a partire da oggi anche la serie Galaxy S21 si è aggiunta al gruppo che comprende già i Galaxy S23, i Galaxy S22, il Galaxy A54 e Galaxy A34.

Serie Galaxy S21 partita la beta pubblica con Android 14 e interfaccia ONE UI 6.0: ecco i dettagli

Come è già accaduto per altri smartphone, anche i dispositivi della serie Galaxy S21 (normale, plus e ultra) hanno iniziato la beta pubblica in Corea del Sud.

Al momento quindi solo gli utenti residenti nel paese asiatico possono iscrivere il loro S21, tramite l’applicazione Samsung Members, per poter partecipare alla beta pubblica.

Probabilmente nei prossimi giorni, l’azienda coreana aggiungerà altri paesi che potranno partecipare alla beta pubblica.

Non pensiamo che sarà presente l’Italia, dato che Samsung predilige altri paesi come USA, Gran Bretagna e Germania per effettuare queste prove.

Comunque il fatto stesso che sia iniziata la beta pubblica è una buona notizia anche per i possessori italiani di un S21, S21 Plus o S21 Ultra.

Infatti questo significa che Samsung sta lavorando il più velocemente possibile per rilasciare l’aggiornamento ad Android 14 in versione finale.

Ci sono discrete possibilità che gli stessi Galaxy S21 possano ricevere la versione finale con la ONE UI 6.0 entro la fine dell’anno.

Ovviamente dato che non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla roadmap definitiva di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste supposizioni con il giusto distacco emotivo.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

