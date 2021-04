Galaxy S21 Plus 5G e S21 Ultra prezzo scontato di oltre 300 euro e spedizione da Italia (no Coupon)

In offerta con spedizione da Italia i Samsung Galaxy S21 Plus e S21 Ultra 5G con prezzo scontato di oltre 300 euro senza Coupon: ecco dove potete trovarli.

Molti di voi sapranno già che a partire dal 29 gennaio 2021 Samsung ha iniziato la commercializzazione degli smartphone facenti parte della gamma Galaxy S21 in Italia.

Samsung Galaxy S21 Plus e S21 Ultra 5G l’offerta senza coupon con risparmio di oltre 300 euro e spedizione da Italia: i dettagli

Per risparmiare oltre 300 euro rispetto al prezzo di listino, vi segnaliamo che sono tornati disponibili in offerta il Galaxy S21 Plus 5G e il Galaxy S21 Ultra 5G nella loro configurazione base di memoria.

Ecco i dettagli sul prezzo:

Samsung Galaxy S21 Plus 5G 8-128GB No brand Viola , prezzo 734,50 euro spedizione inclusa (risparmio 345 euro vs costo di listino) seguendo questo LINK https://ebay.us/Zum0Sp

, prezzo spedizione inclusa (risparmio 345 euro vs costo di listino) seguendo questo LINK https://ebay.us/Zum0Sp Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12-128GB NO brand Argento, prezzo 966 euro spedizione inclusa (risparmio 313 euro vs costo ufficiale) seguendo questo LINK https://ebay.us/Ez9KwN

Non conoscete il Galaxy S21 Plus 5G? Ecco le sue principali caratteristiche hardware.

Volete sapere di più sul Galaxy S21 Ultra? Ecco i dettagli principali.

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o tramite il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità.

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia e cosa vuol dire No Brand?

Tutti i dispositivi sono spediti da Italia, e il rivenditore afferma che la garanzia è quella Europa ufficiale di Samsung valida per 2 anni (emette fattura o scontrino).

Al momento sono disponibili alla vendita 5 esemplari di S21 Plus 5G e 15 esemplari di S21 Ultra: se lo volete fate attenzione che non finisca prima!

Entrambi i due Galaxy sono No Brand, ovvero non vengono personalizzati da un operatore telefonico (TIM, Vodafone, WindTre eccetera).

I tempi di spedizione/consegna si aggirano intorno ai 8-10 giorni lavorativi, comprensivi della preparazione dell’ordine, dopo l’effettivo pagamento.

Nel caso abbiate ripensamenti o il prodotto vi arriva difettoso, avete inoltre 30 giorni per il rimborso e il venditore paga le spese di restituzione (controllate sempre i dettagli per singolo rivenditore!).