Galaxy S21, S21 Plus 5G in offerta coupon con prezzo scontato fino a 280 euro da Italia

Già in offerta con spedizione da Italia i Samsung Galaxy S21, S21 Plus con prezzi scontati fino a 280 euro con Coupon: ecco dove potete trovarli.

Molti di voi sapranno già che a partire dal 29 gennaio 2021 Samsung ha iniziato la commercializzazione degli smartphone facenti parte della gamma Galaxy S21 in Italia.

Samsung Galaxy S21, S21 Plus 5G in offerta coupon con prezzo scontato fino a 280 euro e spedizione da Italia: i dettagli

Se volete fin da subito il vostro smartphone top di gamma potete acquistarlo con una promo Coupon con sconti fino a 280 euro a seconda del modello scelto.

Ecco alcuni esempi di offerta con relativo prezzo e sconto che troverete:

Galaxy S21 5G 8-256GB Viola , prezzo 759,99 euro spedizione inclusa (risparmio di 170 euro) utilizzando il codice Coupon PITMAR21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/vkz9XQ

, prezzo spedizione inclusa (risparmio di 170 euro) utilizzando il codice Coupon e seguendo questo LINK https://ebay.us/vkz9XQ Samsung Galaxy S21 Plus 5G 8-256GB Nero , prezzo 921 euro spedizione inclusa (risparmio di 208 euro) utilizzando il codice coupon PITMAR21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/EF9gs2

, prezzo spedizione inclusa (risparmio di 208 euro) utilizzando il codice coupon e seguendo questo LINK https://ebay.us/EF9gs2 S21 Plus 5G 8-256GB Bianco , prezzo 850.24 euro spedizione inclusa (risparmio di 280 euro) utilizzando il codice coupon PITMAR21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/XgaMaR (Attenzione: tempi di consegna più lunghi!)

, prezzo spedizione inclusa (risparmio di 280 euro) utilizzando il codice coupon e seguendo questo LINK https://ebay.us/XgaMaR (Attenzione: tempi di consegna più lunghi!) Galaxy S21 Plus 5G 8-128GB Viola , prezzo 845,49 euro spedizione inclusa (risparmio 235 euro) utilizzando il codice coupon PITMAR21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/6IbCo5

, prezzo spedizione inclusa (risparmio 235 euro) utilizzando il codice coupon e seguendo questo LINK https://ebay.us/6IbCo5 S21 Plus 5G 8-128GB Nero, prezzo 845,49 euro spedizione inclusa (risparmio 235 euro) utilizzando il codice coupon PITMAR21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/bjsNup

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Ebay Italia prima dell’effettivo pagamento come da esempio per PC Dekstop:

Attenzione! Il codice coupon è valido 1 volta soltanto e applicabile entro il 31 marzo 2021; è necessario pagare con PayPal o Carta di credito.

Per ricordarvi il costo di listino, il Galaxy S21 parte da 879 euro per la versione 8-128GB e arriva a 929 euro per la versione 8-256GB.

Il Galaxy S21 Plus costa invece 1079 euro per la versione base 8-128GB e sale a 1129 euro per la versione 8-256GB.

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia

Attenzione! Va sottolineato che i pezzi disponibili per i vari colori e le varie varianti di modello e memoria non sono molte, quindi chi prima arriva meglio alloggia.

Tutti i dispositivi sono spediti da Italia, da rivenditori italiani quindi con garanzia Italia 2 anni (emettono scontrino o fattura), e c’è la copertura garanzia acquisto da parte di Ebay Italia.

I tempi di spedizione/consegna si aggirano intorno ai 2-3 giorni lavorativi (salvo casi particolari), comprensivi della preparazione dell’ordine, dopo l’effettivo pagamento.

Nel caso abbiate ripensamenti o il prodotto vi arriva difettoso, avete inoltre 30 giorni per il rimborso e il venditore paga le spese di restituzione (controllate sempre i dettagli per singolo rivenditore!).