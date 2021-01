Galaxy S21 smontato in video: il design interno è molto simile al Galaxy S20 5G

Un video di smontaggio del Galaxy S21 mostra chiaramente che la disposizione dei componenti interni è molto simile a quella del precedente Galaxy S20: i dettagli.

Se siete interessati a capire e vedere come sono costruiti all’interno i nuovi Galaxy S21, c’è un video ve lo fa capire piuttosto bene.

Video smontaggio del Galaxy S21 fa capire come è organizzato l’interno dello smartphone: è molto simile al Galaxy S20 5G

Da quello che possiamo notare dalle immagini, il modello S21 alla fine è stato assemblato in maniera quasi del tutto simile al Galaxy S20 5G.

Per vedere gli interni è stata rimossa la scocca in plastica dello smartphone: vi ricordo che il Galaxy S21 non ha nessuna rifinitura in vetro sulla scocca posteriore.

I primi cambiamenti all’interno dello smartphone del S21 li possiamo notare nell’utilizzo di due antenne mmWave 5G che si trovano nel lato sinistro e destro della scocca.

Cambia anche il nastro di collegamento del display alla scheda madre, che a differenza del S20, risulta essere completamente rimovibile.

Questo aiuta molto la sostituzione di un display difettoso o rotto: è sufficiente infatti rimuovere il pannello posteriore, la bobina di ricarica wireless e il gruppo altoparlante.

Sfortunatamente anche il modello S21 mantiene alcuni componenti interni difficili da sostituire, se non da personale specializzato.

Infatti la sostituzione della batteria e della fotocamera selfie risulta ostica.

I due componenti sono ancorati alla scocca tramite colla e non esistono linguette che facilitano l’estrazione.

Potete farvi un idea su come è costruito internamente il Galaxy S21 tramite questo video: