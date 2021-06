Galaxy S21 terzo aggiornamento di giugno 2021: Samsung spiega i miglioramenti camera e surriscaldamento

Samsung risolve problemi di surriscaldamento e descrive come ha migliorato la camera della gamma Galaxy S21 con il terzo aggiornamento di giugno 2021.

Samsung questo mese ha lavorato molto per risolvere alcuni problemi riscontrati sui dispositivi della gamma Galaxy S21.

Il principale problema riguardava le performance del comparto fotografico, risolto in gran parte con i due precedenti firmware.

La gamma Galaxy S21 si aggiorna la terza volta a giugno 2021: ecco i dettagli sul nuovo firmware

Da segnalare che però oggi l’azienda coreana ha rilasciato un terzo aggiornamento firmware durante il mese di giugno 2021 per questi dispositivi.

Si tratta del firmware seriale G99xxXXU3AUF6 (le xx cambiano a seconda del modello) scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware è basato su Android 11 e interfaccia ONE UI 3.1.

Da quello che sappiamo quest’ultimo firmware mantiene sempre le patch di giugno 2021, già viste sui precedenti aggiornamenti, ma risolve un problema di surriscaldamento in alcuni telefoni.

L’aggiornamento in questione è in diffusione da poco, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli smartphone della serie S21 venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Altro punto interessante dei nuovi aggiornamenti firmware rilasciati a giugno per i Galaxy S21, è il miglioramento delle prestazioni/funzionalità fotografiche.

Samsung con un comunicato ufficiale all’interno del proprio forum supporto clienti ha affermato che con il nuovo firmware ci sono:

Miglioramenti dell’engine fotografico nella modalità Ritratto;

Ottimizzazioni nel consumo della memoria e dell’engine fotografico durante l’utilizzo di ZOOM elevati;

E’ stata aggiunta una nuova funzionalità che consente agli utenti di scansionare e riconoscere i codici QR dalle immagini archiviate nella galleria;

Migliorata l’usabilità e le prestazioni della funzione Effetto videochiamata.

Sembra però che non sia stata risolto ancora un piccolo problema di ottimizzazione che affligge la fotocamera in modalità notturna.

Ovviamente Samsung continuerà a rilasciare futuri aggiornamenti per ottimizzare e risolvere tutti gli eventuali problemi che verranno individuati dagli utenti.

Fonte: Via