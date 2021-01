Galaxy S21 Ultra con One UI 3.1: un video mostra le nuove funzionalità

Con l’annuncio dei Galaxy S21 Ultra e degli altri smartphone serie S21 Samsung rilascerà la nuova interfaccia ONE UI 3.1 basata su Android 11: un video mostra le novità.

Ormai è risaputo che Samsung svelerà il 14 gennaio 2021 tutti i nuovi smartphone della serie Galaxy S21 con un ulteriore novità.

Infatti i Galaxy S21 Ultra, S21 Plus e S21 saranno i primi dispositivi dell’azienda coreana a debuttare con la nuova interfaccia personalizzata ONE UI 3.1 basata su Android 11.

Galaxy S21 Ultra si mostra in un video con l’interfaccia One UI 3.1: ecco alcune delle novità

Oggi l’informatore Jimmy is Promo ha rilasciato un video su Youtube nel quale si mostrano, in maniera riassuntiva, alcune delle principali novità che saranno introdotte con la ONE UI 3.1.

Il video si basa sul Samsung Galaxy S21 Ultra, quindi non è detto che tutte queste funzionalità si troveranno anche sui Galaxy S21 e S21 Plus a livello di multimedialità/fotocamere.

All’inizio del video vengono mostrate le classiche funzionalità di Note come Screen off memo, Air View, Air Command dato che l’S21 Ultra supporterà la pennina S Pen.

Ci sono poi miglioramenti nel comparto camera, dato che viene inclusa la modalità Focus Enchanter, la possibilità di registrazione multi-camera (con split-screen, picture-in-picture e altro) e altri nuovi settaggi.

Analizzando il nuovo sistema di registrazione a multi-camera, questo è stato reso possibile grazie al nuovo ISP triplo del chipset Exynos 2100 e dello Snapdragon 888.

C’è poi da dire che i dati dell’App Note e di Samsung Internet possono essere sincronizzati tra lo smartphone e un tablet compatibile Samsung.

Questo permette di copiare testo da un dispositivo all’altro molto facilmente.

C’è poi la possibilità di cambiare il feed news di Google Discover con quello di Samsung Free.

Infine l’informatore conferma che il Samsung Galaxy S21 Ultra avrà una versione da 16GB di ram e 512GB di rom, una batteria da 5000 mAh ed l’unico del nuovo trio di smartphone ad avere lo slot per MicroSD.