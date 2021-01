Galaxy S21 Ultra (Exynos 2100) vs Galaxy S20+ (Exynos 990) in Gaming: il test video

Ecco in un video dimostrativo quanto il nuovo chipset Exynos 2100 del Galaxy S21 Ultra è migliorato rispetto al chipset Exynos 990 del Galaxy S20+.

L’Exynos 990 della gamma Galaxy S20 è stato considerato dai più esigenti un chipset non del tutto all’altezza di un top di gamma, considerato che la versione USA con Snadpragon 865 risultava più reattivo e meno energivoro.

Samsung non è stata a guardare questi cattivi commenti, e ha promesso che il prossimo chipset Exynos 2100 avrebbe mostrato prestazioni e consumi decisamente migliori.

Samsung Galaxy S21 Ultra con Exynos 2100: i miglioramenti rispetto al chipset Exynos 990 del Galaxy S21 Plus

Per testare pesantemente un chipset dedicato ad uno smartphone, sicuramente il gaming è una delle attività più stressanti sia lato prestazioni che consumi energetici.

Un video ha mostrato come il nuovo Galaxy S21 Ultra con chipset Exynos 2100 sia migliorato rispetto al chipset Exynos 990 del Galaxy S2o Plus attraverso il pesante gioco Call Of Duty: Mobile game.

Il video dimostra che il chipset Exynos 2100 garantisce una media di circa 55,6 fps a dettagli massimi, mentre l’Exynos 990 si ferma a 51,3 fps con le stesse impostazioni grafiche del videogioco.

La differenza prestazionale in questo gioco quindi è intorno al 10%.

C’è però da sottolineare che il nuovo chipset 2021 di Samsung è capace di mantenere un frame rate più costante per tutta la sessione di gioco, con sbalzi di fps decisamente più limitati rispetto al chipset Exynos 990.

Infatti il Galaxy S21 Ultra durante la sessione di gioco subisce scarti massimi di 11 fps, mentre il Galaxy S21 Ultra arriva a 22,4 fps.

Oltre ad prestazioni migliori e più costanti durante la sessione di gioco, anche i consumi sono migliori.

Infatti L’S21 Ultra con Exynos 2100 arriva a consumare circa il 10% in meno rispetto al Galaxy S21 Plus con Exynos 990 (881,6 mAh vs 965,2 mAh).

Infine le temperature del nuovo chipset Samsung sono un più basse.