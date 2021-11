Galaxy S21 Ultra: foto professionali con la Samsung Expert RAW app aggiornata

I Samsung Galaxy S21 Ultra aggiornati ad Android 12 possono provare la versione beta aggiornata della Samsung Expert RAW per foto ancora più professionali: i dettagli.

Chi ha comprato un Galaxy S21 Ultra sa sicuramente sa due cose: è aggiornabile da pochi giorni ad Android 12 e il software camera ha una modalità PRO per gli scatti e i video professionali.

Galaxy S21 Ultra: potete provare la nuova app Samsung Expert Raw in beta per scatti professionali con tutte le fotocamere posteriori

Ebbene chi ha già aggiornato il suo S21 Ultra ad Android 12, oggi può scaricare pure la nuova versione beta dell’applicazione Samsung Expert RAW.

Perché scaricare l’App Samsung Expert Raw Beta e non mantenere il software Camera Modalità Pro?

Il software Camera modalità Pro funziona solo con due fotocamere del Galaxy S21 Ultra: il sensore principale e il sensore ultra Grandangolare; viene di fatto escluso il teleobbiettivo 3X e 10X.

La versione beta della Samsung Expert RAW (che di fatto sostituirà in futuro la modalità Camera PRO sui Galaxy Ultra) permette di utilizzare la modalità pro anche sul teleobbiettivo 3X e 10X.

Questo consente agli utenti di apportare modifiche manuali come il valore di esposizione, la messa a fuoco, l’ISO, la velocità dell’otturatore e il bilanciamento del bianco anche sui teleobbiettivi.

Ovviamente queste impostazioni sono modificabili sia per gli scatti fotografici che per la registrazione dei video.

La Samsung Expert RAW mantiene inoltre tutte le altre caratteristiche della modalità Camera Pro, come regolare le luci, le ombre, la saturazione e la tinta.

Permette inoltre la possibilità di salvare le foto scattate formati Lossless JPG e Linear DNG RAW a 16 bit e supporta l’HDR.

Per maggiori informazioni e dove scaricare la Samsung Expert RAW in formato APK per il vostro Galaxy S21 Ultra: VIA Twitter.

Vi ricordo infine che essendo una beta potrebbe presentare qualche piccolo bug, ma nel complesso è un software stabile.