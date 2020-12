Galaxy S21 Ultra ha il supporto alla S Pen: confermato dalla certificazione FCC

L’agenzia americana di certificazione FCC ha confermato che il prossimo Galaxy S21 Ultra avrà il supporto ufficiale alla pennina capacitiva S Pen Di Samsung.

Sono ormai diverse settimane che girano voci sul fatto che il prossimo Galaxy S21 ultra sarà di fatto il primo dispositivo della serie Galaxy S a implementare il supporto ufficiale alla pennina S Pen.

Dopo vari rumors oggi finalmente abbiamo una certezza.

Samsung Galaxy S21 Ultra supporta la pennina capacitiva S PEN: certificato dalla FCC

Infatti il sito di certificazione americano FCC ha inserito nel proprio database alcune informazioni che confermano la presenza della S Pen per il modello S21 Ultra.

Il modello Samsung SMG998B (S21 Ultra) viene indicato come un dispositivo in grado di supportare un “dispositivo stilo” con “hover e clic” in un intervallo operativo di 0,53-0,6 MHz.

Non è ancora chiaro se il modello Ultra potrà utilizzare la stessa S Pen già presente sui modelli Galaxy Note 20 o se Samsung svilupperà un dispositivo stilo specificatamente per il nuovo top di gamma.

Inoltre la certificazione FCC conferma che il modello Ultra supporterà la ricarica wireless inversa, ovvero sarà in grado di ricaricare accessori come gli auricolari wireless.

Samsung insieme ai nuovi Galaxy S21 dovrebbe infatti presentare anche i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds Pro.

Fonte: Notizia ufficiale FCC