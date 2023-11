Galaxy S22 Android 14 con ONE UI 6.0 aggiornamento stabile iniziato per tutti

Samsung ha rilasciato la versione stabile e finale di Android 14 con ONE UI 6.0 per la serie Galaxy S22 a livello internazionale: i dettagli da conoscere.

Vi avevamo detto qualche giorno fa che Samsung aveva terminato la beta pubblica di Android 14 per gli ex top di gamma Galaxy S22, tanto che i beta tester stavano ricevendo il firmware stabile e finale della ONE UI 6.0.

Oggi abbiamo la conferma che tutti i possessori di un Galaxy S22 potranno aggiornare il telefono.

Samsung Galaxy S22 arriva Android 14 con ONE Ui 6.0 finale e stabile a livello globale: i dettagli

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 3.1GB con il nuovo firmware seriale S908BXXUDWK4 (le XX cambieranno a seconda del modello S22, S22 Plus o S22 Ultra).

Il firmware in questione oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, installa pure le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023 (se non l’avevate già installate prima).

Se non avete ricevuto ancora l’aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, trattandosi di una nuova versione software del sistema operativo, prima di installare il tutto vi consigliamo di:

effettuare un backup completo, o comunque dei dati più importanti, del vostro smartphone S22 liberare spazio nella memoria interna dello smartphone se necessario (ci vogliono almeno 5-6GB liberi) iniziate a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua almeno del 50%

Serie Galaxy S22: le novità principali introdotto dalla ONE UI 6.0 (riassunto generale)

Samsung con la ONE UI 6.0 ha introdotto alcune novità dal punto di vista dell’interfaccia e delle funzionalità.

Questo è un riassunto breve che vi da un idea generale dei cambiamenti che potrete notare:

un nuovo design dell’interfaccia con un nuovo carattere (font) predefinito, nuove icone, etichette delle icone più semplici

un nuovo modo per ingrandire l’orologio della schermata di blocco o riposizionarlo a proprio piacimento

nel pannello rapido c’è una nuova disposizione dei pulsanti: Wi-Fi e Bluetooth adesso sono sempre posti in alto, a seguire ci sono gli altri toggle rapidi e il tasto luminosità è stato spostato in basso

introdotta la nuova funzionalità lettore video Studio: è un nuovo editor video abilitabile dall’applicazione Galleria

novità per il widget meteo, un nuovo look per Samsung Health, modalità aereo ottimizzata e resa più smart (ad esempio può mantenere attivo il Wi-Fi o il Bluetooth)

nuovo menù di impostazione della batteria

ottimizzazioni varie dell’app fotocamera

rinnovamenti e ottimizzazioni per molte applicazioni Samsung che trovate pre-installate nel telefono come Clock, Galaxy Wearable, Samsung Notes, Samsung Internet, SmartThings, Samsung Members, Calcolatore, Smart Switch, Voice Recorder etc.

Infine vi ricordo che i Galaxy S22, che sono usciti con Android 12, dopo aver ottenuto Android 13 e ora Android 14 riceveranno altri due aggiornamenti del sistema operativo, quindi saranno aggiornati fino ad Android 16.

