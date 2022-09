Galaxy S22 e S21 si aggiornano con le patch di ottobre 2022 per primi

Samsung rilascia in anticipo le patch di sicurezza android di ottobre 2022 per la serie Galaxy S22 e Galaxy S21: i dettagli.

Ormai ci stiamo facendo l’abitudine: anche questa volta Samsung è di fatto il primo produttore terzo (non Google) che rilascia per primo le nuove patch di sicurezza del mese successivo.

Galaxy S22 e Galaxy S21: Samsung ha già iniziato ad aggiornarli con le patch sicurezza ottobre 2022

Infatti oggi abbiamo i primi feedback che la serie Galaxy S22 e Galaxy S21 si sta aggiornando con le patch di sicurezza Android di ottobre 2022.

Per la precisione al momento si stanno aggiornando i modelli S22 con chipset Snapdragon (venduti negli USA) con il firmware seriale S90xU1UES2AVI5 (la x cambia a seconda del modello).

Invece i Galaxy S21 si stanno aggiornando sia nella versione Exynos (Europa/Italia) con il firmware seriale G99xBXXS5CVIF e con chipset Snapdragon (USA) con il firmware seriale G99xU1UES5CVI8.

Tutti questi nuovi firmware sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) e sono basati sul sistema operativo Android 12.

Non sappiamo quando effettivamente tutti i Galaxy S22 e S21 venduti in Italia saranno aggiornati.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, come sempre prima di installare il nuovo software consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Per quanto riguarda le novità/correzioni apportate dalle patch di sicurezza android di ottobre 2022, al momento non abbiamo ancora notizie in merito dato che Samsung deve ancora aggiornare il proprio bollettino sicurezza.

Fonte: Via