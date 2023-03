Galaxy S22 e S21 supporteranno la funzionalità Image Clipper con un aggiornamento ad aprile 2023

La funzionalità Image Clipper presente al momento solo sui Galaxy S23 presto sarà disponibile anche per i Galaxy S22 e Galaxy S21 con un aggiornamento previsto ad aprile 2023.

Con l’arrivo della ONE UI 5.1 sui Galaxy S23 Samsung ha inserito alcune nuove funzionalità che al momento sono ancora ad appannaggio per i suoi più recenti smartphone top di gamma.

I Galaxy S22 e i Galaxy S21 potranno sfruttare la funzionalità Image Clipper con un aggiornamento previsto ad aprile 2023

Tra queste funzionalità troviamo Image Clipper implementata nell’applicazione Galleria.

Per chi non lo sapesse Image Clipper permette agli utenti di effettuare ritagli in maniera semplice a automatica.

Basta infatti tenere premuto un oggetto in una foto e automaticamente l’intelligenza artificiale lo ritaglierà e lo renderà immediatamente disponibile come immagine a se stante o come adesivo personalizzato.

Questa funzionalità al momento disponibile solo sui Galaxy S23 non richiede l’utilizzo della pennina S Pen, e quindi è compatibile anche con altri dispositivi.

Infatti secondo rumors sembra che Samsung sia in procinto di rilasciare tale funzione anche sugli smartphone della serie Galaxy S22 e Galaxy S21.

Il tutto dovrebbe avvenire con un futuro aggiornamento dell’applicazione Galleria, probabilmente il prossimo mese.

Non si sa se Samsung deciderà di applicare tale politica anche ad altri smartphone Galaxy top di gamma che siano stati aggiornati almeno alla ONE UI 5.1, come la serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20 o i Galaxy Z Fold, Z Flip dalla seconda generazione in su.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

