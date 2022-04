Galaxy S22 FE il primo top di gamma Samsung con chipset Mediatek?

Secondo recenti rumors il prossimo top di gamma Galaxy S22 FE di Samsung potrebbe utilizzare un chipset Mediatek: i dettagli trapelati.

Chi conosce il portafoglio prodotti di Samsung sa benissimo che l’azienda coreana per i suoi smartphone top di gamma o fascia alta utilizza i chipset Qualcomm o quelli fatti in casa Exynos a seconda del paese di commercializzazione.

Alcune informazioni provenienti dalla Corea de Sud affermano che questo duopolio di chipset in casa Samsung starebbe per finire.

Samsung utilizzerà chipset Mediatek per i futuri Galaxy S22 FE e per i Galaxy S23? I rumors

L’azienda coreana starebbe infatti valutando la possibilità di utilizzare anche i chipset Mediatek di ultima generazione per fornire i futuri smartphone top di gamma in arrivo nei prossimi mesi.

Al momento stiamo parlando del successore dell’attuale Galaxy S21 FE, ovvero il Galaxy S22 FE (Fan Edition).

Ma il Galaxy S22 FE potrebbe non essere il solo ad avere un chipset Mediatek: nella lista dei papabili ci potrebbero essere anche i futuri Galaxy S23.

Bisogna specificare che però molto probabilmente Samsung sfrutterà i chipset Mediatek solo per i Galaxy S23 e S22 FE commercializzati nel territorio asiatico, escludendo di fatto Europa e USA.

Molto probabilmente questo aiuterà l’azienda coreana a fornire sul mercato un numero maggiore di smartphone, e abbassare magari il prezzo di vendita data la scelta più ampia di chipset.

Comunque al momento non ci sono ancora informazioni su quali chipset Mediatek Samsung potrebbe utilizzare in futuro sui Galaxy S22 FE e Galaxy S23.

Per chi non ama il produttore cinese, va sottolineato che negli ultimi 2 anni Mediatek ha compiuto importanti passi in avanti sui propri chipset dal punto di vista dell’efficienza e delle prestazioni.

Basti pensare che finalmente un chipset Mediatek, il Dimensity 9000, è tornato nella top 10 tra gli smartphone Android più veloci segnalati da AnTuTu a marzo 2022.

Fonte: Via