Galaxy S22 fine beta Android 14 con ONE UI 6: aggiornamento stabile imminente?

Samsung ha terminato le beta pubbliche dell’aggiornamento ad Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0 per i Galaxy S22: l’aggiornamento stabile imminente?

Segnaliamo che da qualche ora il web ci informa che un numero ristretto di utenti, tutti ex membri di una beta pubblica, stanno ricevendo sui loro Galaxy S22 l’aggiornamento ad Android 14.

Samsung rilascia l’aggiornamento stabile di Android 14 per i Galaxy S22: ma solo agli ex beta tester

Va subito detto che non si tratta del rilascio Globale per tutti gli utenti, infatti l’ultimo firmware stabile ha seriale finale DWK4, ovvero è la sigla che indica il cambiamento del firmware dalla fase beta a quella stabile.

Solo gli utenti beta tester europei stanno ricevendo questo firmare con la classica modalità OTA (over the air), firmware che ha appena un peso di 300 megabyte.

Gli utenti globali non beta tester quando riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0 dovranno scaricare un firmware con un peso decisamente più importanti, intorno ai 3-4GB.

Non si sa ancora quando effettivamente Samsung rilascerà la versione stabile di Android 14 per tutti i possessori di uno smartphone della serie Galaxy S22.

Considerato il fatto che lo stesso Galaxy S23 aggiornato di recente alla ONE UI 6.0 non sia disponibile ancora in tutti i paesi, ci fa pensare che l’azienda coreana ci andrà piano pure con i Galaxy S22.

Dato che quest’anno le beta pubbliche della ONE UI 6.0 sono iniziate prima e stanno durando di più rispetto alle beta pubbliche dell’anno scorso con ONE UI 5.0, possiamo aspettarci un rilascio della versione stabile più graduale nel tempo.

Comunque l’aspettative non sono ancora calate: possiamo infatti presuppore che tutti i Galaxy S22 saranno aggiornati ad Android 14 stabile entro la fine di quest’anno, salvo gravi complicazioni.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon