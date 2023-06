Galaxy S22 il prezzo scende a 300 euro: super taglio con il CashBack Samsung

Tagliamo il prezzo del Samsung Galaxy S22 vari colori e versioni di memoria grazie ad un coupon e al cashback ufficiale di Samsung: può essere acquistato da 300 euro con spedizione e garanzia Italia inclusa.

Oggi vi segnaliamo un offerta a tempo limitato per la versione Galaxy S22 5G 8-128GB e 8-256GB, un dispositivo che aveva un prezzo di listino di 879-929 euro sullo store ufficiale Samsung al suo lancio(salvo promo).

La promo che vi segnaliamo garantisce la garanzia e la spedizione rapida da Italia, quindi nessun problema da questo punto di vista.

Non conoscete in dettaglio i Galaxy S22 5G? Ecco un riassunto delle loro caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy S22 5G vari colori: super taglio al prezzo a partire da solo 300 euro con coupon e cashback Samsung

Ebbene i Galaxy S22 vari colori e memorie potete acquistarli ad un prezzo finale a partire da 303,40 euro grazie ad un Cashback Samsung del valore di 200 euro e ad un coupon con sconto del 5% alla cassa.

Ecco come fare: Inserite nel carrello il Galaxy S22 che più preferite seguendo queste istruzioni

Colore Nero Versione 8-256GB a 350,90 euro (cashback già incluso) seguendo questo LINK Colore Verde Versione 8-256GB a 350,90 euro (cashback già incluso) seguendo questo LINK Colore Rosa Versione 8-128GB a 303,40 euro (cashback già incluso) seguendo questo LINK Colore Verde Versione 8-128GB a 303,40 euro (cashback già incluso) seguendo questo LINK Applicate il codice coupon V503-1V14-1L4Y (5% di sconto alla cassa Monclick) in carrello Dopo l’acquisto Samsung vi rimborserà 200 euro (CASHBACK con acquisto fino al 25 giugno 2023) seguendo le istruzioni e registrandovi entro il 16 luglio 2023 su Samsung Members con tutte le informazioni he trovate in questo LINK ufficiale Samsung

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Monclick Italia (rivenditore autorizzato Samsung Italia, quindi rientra nel regolamento) come da immagine di esempio (PC Desktop):



Attenzione! Il prodotti potrebbero esaurirsi o cambiare prezzo di listino nel tempo! Chi prima arriva meglio alloggia!

Si tratta quindi di uno sconto reale rispetto al prezzo di listino ufficiale di circa 520 euro: siamo vicini di fatto allo sconto del 70%!

Tutti gli smartphone qua elencati sono NO Brand, ovvero non sono personalizzati in alcun modo da un operatore telefonico.

Attenzione! Il numero dei pezzi disponibile alla vendita è limitato, inoltre i prezzi potrebbero variare con il tempo! Chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli spedizione e garanzia ufficiale Samsung

Acquistando sul sito ufficiale Monclick Italia la spedizione avviene tramite corriere con consegna stimata in massimo 3-5 giorni lavorativi.

Ovviamente tutti gli smartphone godono di 2 anni di garanzia ufficiale Samsung Italia (quindi avverrà solo in centri autorizzati localizzati in Italia con tempistiche di riparazione brevi).

L’utente ha inoltre 14 giorni per chiedere il reso/rimborso, le spese di restituzione sono a carico di Samsung Italia.

