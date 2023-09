Galaxy S22 la serie riceve la ONE UI 6.0 basata su Android 14 in beta pubblica

Samsung ha iniziato la beta pubblica di Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0 sugli smartphone ex top di gamma della serie Galaxy S22: i dettagli da conoscere.

Si allarga il portafoglio prodotti di Samsung che possono provare in anteprima il software Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0.

Infatti dopo i Galaxy S23, i Galaxy A54 e A34, oggi si aggiunge pure la serie Galaxy S22.

Galaxy S22: Samsung rilascia la beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6.0, ecco cosa dovete sapere

Va specificato fin da subito che la beta pubblica al momento è iniziata solo per gli utenti residenti in Corea del Sud, e che possiedono un Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra.

Ci sono comunque buone probabilità che l’azienda coreana ampli la beta pubblica ad altri paesi in futuro, ma molto probabilmente non in Italia.

Di solito Samsung predilige paesi come USA, Gran Bretagna, Germania per le sue beta pubbliche tramite iscrizione con l’applicazione Samsung Members.

Nonostante la beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6.0 non sarà disponibile per gli utenti italiani, questa notizia va presa positivamente.

Infatti questo significa che Samsung sta lavorando celermente per poter lanciare sul mercato l’aggiornamento finale e stabile della sua nuova interfaccia su più smartphone, e possibilmente entro al fine di quest’anno.

Non abbiamo ancora dettagli chiari su quando effettivamente i Galaxy S22 riceveranno l’aggiornamento finale con questo software, quindi vi preghiamo di prendere queste supposizioni con il giusto distacco emotivo.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

Fonte: Via

