Galaxy S22 partito l’aggiornamento Android 15 con ONE UI 7

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 15 con ONE UI 7 per la serie Galaxy S22: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Leggermente in anticipo rispetto alle aspettative, Samsung ha iniziato il rilascio in Corea del Sud dell’aggiornamento ONE UI 7 basato su Android 15 per tutti e tre gli smartphone della serie Galaxy S22.

Ecco quello che sappiamo al momento.

Samsung Galaxy S22: la serie si aggiorna ad Android 15 con ONE UI 7

Al momento come già detto l’aggiornamento è disponibile solo per gli utenti residenti in Corea del Sud.

Più nello specifico gli utenti coreani possono caricare tramite la classica modalità OTA (over the air) i nuovi firmware con seriale S90xNKSU7FYD9 (la x cambia a seconda del dispositivo).

I firmware in questione hanno un peso di circa 4.4GB e installano anche le patch di sicurezza relative al mese di aprile 2025.

Considerato che solo oggi l’aggiornamento è partito sulla serie S22 in Corea del Sud, potrebbero volerci ancora un paio di settimane prima che la notifica arrivi sui dispositivi venduti in Italia e nel resto dell’Europa.

Se possedete quindi uno Galaxy S22, S22 Plus o S22 Ultra vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che si tratta di un grosso aggiornamento del sistema operativo, prima di passare alla nuova versione software ONE UI 7 vi suggeriamo di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul vostro smartphone, o comunque salvate quelli più importanti

Liberate spazio nella memoria interna se è necessario (almeno 7-8GB liberi lasciateli)

Ricordatevi di iniziare a scaricare il nuovo firmware e di iniziare ad installarlo solo se la batteria del vostro tablet ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

In caso di rallentamenti, lags presenti anche dopo una settimana dall’aggiornamento potrebbe essere necessario un eventuale riavvio di fabbrica dello smartphone (in questo caso dovete prima salvare tutti i dati, dato che saranno cancellati).

Vi ricordo infine che questo è il penultimo aggiornamento del sistema operativo per questa serie, che riceverà anche Android 16 con interfaccia ONE UI 8 nel corso del 2025 o inizio 2026.

Le patch di sicurezza saranno garantite almeno per tutto il 2026/inizio 2027.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard