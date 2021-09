Galaxy S22 Plus e S22 Ultra certificata la batteria: ecco la potenza

Sono state certificate le batterie ufficiali che saranno montate sui prossimi Galaxy S22 Plus e S22 Ultra: ecco i dettagli scoperti.

Due nuove batterie di Samsung sono state certificate dall’agenzia per l’energia Cinese 3C, e secondo quanto trapelato dovrebbero essere quelle che saranno implementate sui prossimi Galaxy S22 Plus e S22 Ultra.

Galaxy S22 Plus e S22 Ultra: ecco la potenza delle batterie che sono state certificate dall’agenzia cinese 3C

La prima batteria con seriale EB-BS906ABY e potenza nominale di 4370 mAh sarà destinata al modello S22 Plus.

Invece per la versione S22 Ultra verrà utilizzata la batteria con seriale EB-BS908ABY e potenza nominale di 4855 mAh.

Sulla carta quindi il Galaxy S22 Plus avrà una batteria da 4500 mAh (valore standard) mentre il modello S22 Ultra avrà una batteria con potenza da 5000 mAh (valore standard).

Rispetto alle batterie della generazione Galaxy S21, si può notare come il modello S22 Plus abbia una batteria leggermente più piccola (4800 mAh S21).

Non cambia invece nulla per la batteria del S22 Ultra che risulta identica a quella del S21 Ultra.

Al momento la batteria del S22 non è stata ancora certificata dall’agenzia cinese 3C, ma passati rumors affermano che avrà una potenza di 3800 mAh (valore standard), quindi più piccola rispetto a quella del S21 con 4000 mAh.

Tutte e tre le batteria della nuova generazione S22 dovrebbero supportare sulla carta lo standard di ricarica rapida a 65W.

Sul web infatti si sono già diffusi i primi dettagli del caricabatteria con seriale EP-TA865 con output massimo di 20 V a 3,25 A.

Ovviamente non sappiamo, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, se effettivamente Samsung utilizzerà la ricarica rapida a 65W per i suo prossimi Galaxy S22.

Mancano infatti ancora diversi mesi prima dell’annuncio ufficiale dei nuovi smartphone, quindi vi preghiamo di prendere quest’ultima informazione con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via