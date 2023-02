Galaxy S22, S21 e S20, Z Flip 4 e Z Fold 4 si aggiornano alla ONE UI 5.1

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla ONE UI 5.1 basata su Android 13 per la serie Galaxy S22, S21, S20 e per i Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: i dettagli.

Samsung torna ad aggiornare i suoi smartphone più importanti dal punto di vista dell’immagine e commerciale con la nuova interfaccia ONE UI 5.1 uscita con i nuovi Galaxy S23.

Galaxy S22, S21, S20, Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 Samsung gli aggiorna alla ONE UI 5.1 basata su Android 13:

La One UI 5.1 basata su Android 13 introduce in breve alcune novità rispetto alla versione 5.0:

L’app della fotocamera ora può passare facilmente a tonalità naturali per i selfie e ha un accesso più semplice all’app Expert RAW

L’app Galleria ha un nuovo album di condivisione familiare, un editing migliorato per i riflessi e le ombre, la modifica delle informazioni EXIF, una modalità ricerca migliorata, la possibilità di selezionare una cartella specifica per gli screenshoot

AR Emoji ora può essere utilizzato su immagini con tre persone in un’immagine, ci sono miglioramenti al layout e alla modifica dei doodle AR

nuovo widget batteria

Modalità e scenari migliorati: sfondi diversi a seconda della modalità utilizzata e scenari automatici

Connettività: Nuove note condivise nell’APP Samsung Notes, Controlli multipli avanzati tra Galaxy Book e smartphone, Uscita multimediale per altoparlanti Wi-Fi, modalità continua da smartphone a PC e viceversa

Samsung Dex migliorato lato multitasking

Miglioramento alle applicazioni Samsung come Internet, Meteo, Bixby Text Call eccetera

Tornando agli smartphone coinvolti abbiamo la serie Galaxy S22 che sta ricevendo il nuovo firmware seriale S90xBXXU3CWAI (la x cambia a seconda del modello) in Europa (partito in Germania).

Il firmare in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA ed ha un peso di circa 2GB.

Anche la serie Galaxy S21 e i Galaxy S21 FE si stanno aggiornando alla ONE UI 5.1 tramite i nuovi firmware seriali (rispettivamente) G99xBXXU6EWAF e G990B2XXU1EWAJ tramite la modalità OTA in diversi paesi d’Europa.

A seguire non rimangono indietro gli smartphone della serie Galaxy S20 e i Galaxy S20 FE che stanno ricevendo tramite OTA rispettivamente i firmware seriali G98xxXXUFHWAK e G781BXXU4HWB1.

Se possedete un Galaxy Z Fold 4 o Galaxy Z Flip 4 questo aggiornamento è già in diffusione tramite la modalità OTA con rispettivamente i firmware seriali F936BXXU1CWAC e F721BXXU1CWAC.

Considerato che gli aggiornamenti sono iniziati praticamente da meno di 48h per la maggior parte di questi smartphone Samsung, è possibile che ci vorranno ancora una o due settimane prima che tutti i dispositivi siano aggiornati.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone Galaxy che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, come sempre consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono liberare un po’ di spazio nella memoria interna se necessario (liberi almeno 4-5GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Voi possedete uno di questi smartphone? Lo avete già aggiornato? Fatecelo sapere nei commenti come vi trovate!

Fonte: Via

