Galaxy S23 8-256GB Black Friday prezzo tagliato di 400 euro: l’offerta

Il Samsung Galaxy S23 8-256GB per la settimana del Black Friday scende di quasi 400 euro rispetto al suo prezzo di listino: ecco dove potete trovarlo in offerta.

Il copatto top di gamma di Samsung, il Galaxy S23 non si esime nell’essere in offerta durante le promozioni del Black Friday, e per alcuni giorni (coupon a tempo e numero limitato) potete acquistarlo risparmiando un bel po’ rispetto al prezzo di listino.

Vi ricordo infatti che il Galaxy S23 8-256GB (oggetto dell’offerta) ha un prezzo di listino ufficiale Samsung Italia di 1039 euro.

Non conoscete ancora il Galaxy S23? Queste sono le sue caratteristiche principali

Samsung Galaxy S23 8-256GB Black Friday: l’offerta con sconto di 400 euro quasi

Potete acquistare il modello Galaxy S23 8-256GB nei colori nero o verde (i colori potrebbero variare nel tempo) al prezzo di 662 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste istruzioni:

Cliccate su applica il coupon nella pagina del prodotto (sconto di 136 euro) e inserite in carrello il colore desiderato seguendo questo LINK: https://amzn.to/40M0VrP

Il coupon lo trovate come da esempio (per PC Desktop):





Nella confezione di vendita vi sarà dato pure un caricabatteria ufficiale Samsung da 25W : valore commerciale 29,99 euro

: valore commerciale 29,99 euro effettuate l’eventuale acquisto con le modalità di pagamento che preferite

ATTENZIONE! Vi segnaliamo che c’è pure un offerta alternativa su Ebay, S23 8-256GB colore Nero ma senza caricabatteria da 25W, acquistabile a 655 euro IVA e spedizione inclusa con coupon NOVEDAYS seguendo quest’altro LINK: https://ebay.us/5OyRTr.

Se poi volete abbinare un’auricolare Bluetooth TWS di Qualità, ci sono le Galaxy Buds 2 Pro (vari colori) scontate di 100 euro, acquistabili al prezzo di 129 euro IVA e spedizione inclusa (VS 229 euro listino) seguendo quest’altro LINK: https://amzn.to/3sHmHR0.

Non conoscete le Samsung Galaxy Buds 2 Pro? Queste sono le sue caratteristiche.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

Vengono Spediti e venduti spesso dalla stessa Amazon, con consegna in 1-3 giorni lavorativi grazie a Prime.

La garanzia è di 2 anni ufficiale, direttamente da Amazon, e in oltre ci sono i classici 30 giorni per effettuare il reso e ottenere il rimborso.

