Galaxy S23 batte S22 nelle vendite di lancio: quale è il più ricercato?

La serie Galaxy S23 sta vendendo molto meglio rispetto alla passata generazione Galaxy S22 nei primi mesi di lancio: quale è il modello più ricercato?

Samsung sicuramente ha sperato di riuscire a vendere più Galaxy S23 rispetto ai precedenti Galaxy S22 nelle prime fasi di lancio commerciale.

L’azienda coreana ha fatto centro questa volta, un po’ per meriti del nuovo prodotto e forse un po’ per demeriti del secondo.

Samsung Galaxy S23 la serie vende molto di più dei Galaxy S22: ecco i dettagli

Nonostante i nuovi Galaxy S23 non sono stati ancora commercializzati in un importante mercato come quello giapponese (dal 20 aprile 2022), le vendite sono già decisamente migliori rispetto a quelle del S22 nello stesso periodo di riferimento dell’anno scorso.

Samsung avrebbe infatti confermato che le vendite del nuovo trio di S23 sta superando le vendite dei predecessori S22 di 1,7 volte in America Latina, 1,5 volte in Europa e Medio Oriente e 1,4 volte in India.

In Corea del Sud i modelli S23 hanno già venduto oltre 1 milione di esemplari, e Samsung ha già deciso di celebrare quest’evento con bonus per gli acquirenti: buoni acquisto da 100.000 KRW o risarcimento danni accidentali.

Sembra proprio che le azioni di marketing effettuate dall’azienda coreana nelle prime settimane di prevendita e vendita (bonus e regali) abbiano fatto il loro dovere.

Ma anche le nuove caratteristiche hardware come la fotocamera principale da 200 MP e il fatto che l’intera gamma utilizzi la versione speciale dello Snapdragon 8 Gen 2 hanno sicuramente contribuito.

Ma quali sono i modelli della serie Galaxy S23 più apprezzati/venduti al momento?

Nonostante sia il più costoso del lotto, la versione S23 Ultra da sola al momento contribuisce per il 60% delle vendite totali.

Il restante 40% viene di fatto diviso equamente tra i modelli S23 normale e S23 Plus con il 20% cadauno.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon