Galaxy S23 conferme da Qualcomm sul chipset e la presunta data di vendita

I prossimi Samsung Galaxy S23 utilizzeranno praticamente solo chipset Qualcomm Snapdragon. Ecco quando la nuova serie dovrebbe debuttare in commercio.

Sul web oggi sono state diffuse due notizie che riguardano gli smartphone della prossima serie S23 di Samsung.

La prima proviene direttamente da Qualcomm, quindi è ufficiale, la seconda invece è ancora una voce di corridoio.

Samsung Galaxy S23: conferme sul chipset e data di annuncio svelata?

Qualcomm ha di fatto confermato tramite il proprio CFO Akash Palkhiwala che i chipset Snapdragon saranno i partner praticamente quasi unici per i Galaxy S23, passando da una precedente percentuale del 75% che riguardava la gamma Galaxy S22.

Questo è il comunicato ufficiale:”

“……So it comes in towards the end of the quarter, but that will be an advantage, whereas our share from 75% in G S22 goes up to global share in G S23. – Akash Palkhiwala (Qualcomm CFO)”

Qualcomm e Samsung hanno poi confermato la firma di un ulteriore partnership multi annuale che riguarderà i prossimi smartphone Galaxy top di gamma a livello globale:

“In handsets, we entered into a new multiyear agreement with Samsung, expanding the use of Snapdragon platforms for future premium Samsung Galaxy products globally. – Cristiano Renno Amon (Qualcomm CEO)”

La seconda notizia riguarda la presunta data di commercializzazione dei prossimi Galaxy S23.

Secondo alcune fonti provenienti dalla Corea del Sud, Samsung sarebbe intenzionata a far debuttare sul mercato i nuovi smartphone nel primo trimestre 2023.

Considerato che i Galaxy S22 hanno fatto il loro debutto il 9 febbraio 2021, i Galaxy S21 il 14 gennaio 2020 e i Galaxy S20 l’11 febbraio 2019, ci possiamo attendere un debutto dei Galaxy S23 entro la fine di febbraio 2023.

Infatti Samsung dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 dovrebbe tenere un evento mediatico nel quale i nuovi S23 dovrebbero essere annunciati.

Dopo l’annuncio ci saranno quindi circa 7-15 giorni di periodo pre-vendita del prodotto, e dopo il quale inizierà l’effettiva commercializzazione a livello globale.

L’informatore afferma che il 17 febbraio 2023 sembra essere la data più probabile dell’arrivo dei Galaxy S23 nei vari mercati globali.

Vi ricordo di prendere quest’ultime notizie con il dovuto distacco emotivo, dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

