Galaxy S23 disponibile Android 15 con ONE UI 7 finale per i beta tester

Samsung ha rilasciato la versione finale della ONE UI 7 con Android 15 per i beta tester con smartphone serie Galaxy S23: ecco cosa sappiamo.

Buone notizie per tutti coloro che possiedono un Galaxy S23, S23 Plus o S23 Ultra: Samsung ha concluso la beta pubblica e ha rilasciato la versione finale ai beta tester.

Ecco tutti i dettagli che sappiamo al momento.

Serie Galaxy S23 è finita la beta: rilasciata la versione finale della ONE UI 7 con Android 15

Da quello che abbiamo letto sul web, gli utenti della Corea del Sud che hanno partecipato alla beta della ONE UI 7 con i loro smartphone serie Galaxy S23 hanno ricevuto l’aggiornamento finale del software.

Per la precisione è stato diffuso l’ultimo aggiornamento seriale S91xNKSU6DYD9 (la x cambia a seconda del modello) dal peso di circa 906MB tramite la classica modalità OTA (over the air).

Con la fine della beta sembra proprio che Samsung sarà in pari con il rilascio globale dell’aggiornamento ONE UI 7 per la serie Galaxy S23.

Da passate informazioni, certificate da dipendenti Samsung, pare che questi smartphone saranno tutti aggiornati entro la fine di maggio di quest’anno.

Di fatto si prevede che i modelli S23, S23 Plus e S23 Ultra riceveranno un aggiornamento firmware dal peso di circa 5GB, che includerà anche le patch di sicurezza relative al mese di aprile 2025.

Non c’è però ancora una data precisa, inizio-metà-fine maggio 2025, per il rilascio dell’aggiornamento in Italia.

Possiamo solamente dirvi che l’aggiornamento è ormai prossimo, e per questo vi consigliamo di iniziare a tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone S23 che trovate in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Quando l’aggiornamento sarà disponibile in Europa-Italia sicuramente velo faremo sapere.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard