Galaxy S23 FE entro il 2023 con una sorpresa da parte di Samsung?

Recenti rumors affermano che Samsung rilascerà il Galaxy S23 FE entro la fine di quest’anno, e ci sarà una sorpresa forse non gradita a tutti.

Il Galaxy S23 FE (Fan Edition) sta diventando un caso di rumors altalenanti e a volte discordanti tra di loro.

Non molto tempo fa un rumors indicata che questo smartphone non sarebbe arrivato entro la fine di quest’anno perché sostituito da un terzo smartphone pieghevole di Samsung.

Ma oggi alcuni nuovi rumors affermano il contrario: Samsung sarebbe intenzionata a lanciare il Galaxy S23 FE nel quarto trimestre del 2023.

Samsung Galaxy S23 FE in arrivo entro fine anno con una sorpresa gradita o no?

La notizia include anche una sorpresa, che potrebbe piacere come non piacere agli utenti.

Come sapete i nuovi Galaxy S23 sfoggiano il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che al momento è in assoluto il chipset più performante in campo Android.

Sembra invece che Samsung per il modello S23 FE abbia scelto un proprio chipset Exynos.

L’azienda coreana avrebbe infatti scelto il modello Exynos 2200, quello con GPU AMD, attualmente montato su tutti i Galaxy S22 commercializzati in Europa.

Pare infatti che il Galaxy S23 FE sarà commercializzato con questo chipset non solo in Europa ma anche negli USA, dove in quest’ultimo mercato Samsung predilige sempre i chipset Qualcomm (per ovvi motivi di marketing).

Qualcuno probabilmente avrebbe preferito almeno lo Snapdragon 8 Gen 1 al posto dell’Exynos 2200, che sulla carta non offre lo stesso livello di efficienza e prestazioni del primo.

Altre voci sulle caratteristiche hardware del S23 FE indicano un miglioramento interessante lato multimedialità rispetto al suo predecessore Galaxy S21 FE.

Si parla infatti dell’utilizzo di un sensore principale da 50MP aggiornato rispetto ai precedenti sensori da 12MP già visti di standard sui modelli Galaxy S21 e S22 nei passati anni.

Lato memoria ci dovrebbe essere una variante base da 128GB e una da 256GB, abbinate a 6 o 8GB di ram (probabilmente 8).

Il Galaxy S23 FE dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4500 mAh, probabilmente con una ricarica rapida a 25W (o a 45W se Samsung lo vorrà).

Samsung comunque secondo l’informatore considererà il modello S23 FE come un dispositivo di fascia alta e non top di gamma, quindi il prezzo di vendita sarà più abbordabile.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

