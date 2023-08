Galaxy S23 FE: si punta su una fotocamera selfie di livello top?

Rumors affermano che il prossimo Samsung Galaxy S23 FE monterà una fotocamera selfie di livello top: ecco i dettagli trapelati.

Ormai abbiamo sempre più certezze che Samsung lancerà a fine 2023 o agli inizi del 2024 il prossimo Galaxy S23 FE, il successore dell’attuale Galaxy S21 FE dato che il Galaxy S22 FE non è mai uscito.

Oggi un informatore ha affermato che il modello S23 FE utilizzerà una fotocamera selfie di qualità

Samsung Galaxy S23 FE: verrà utilizzata una fotocamera selfie presa da un top di gamma?

Per chi non se lo ricordasse, Samsung sui Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE ha utilizzato un proprio sensore da 32MP per la fotocamera dedicata ai selfie.

Ebbene il Galaxy S23 FE migliorerà quest’aspetto utilizzando sulla carta la fotocamera selfie montata sui Galaxy S21 Plus.

Si tratta quindi di un sensore da 10MP con funzionalità come l’autofocus Dual Pixel, per una messa a fuoco super rapida e precisa in tutte le condizioni di illuminazione.

Va sottolineato che il calo del numero di megapixel non significa che la qualità delle immagini sarà inferiore, quindi le foto selfie alla fine dovrebbero venire meglio con sensori con meno megapixel ma di qualità superiore.

Ma attenzione le notizie non finiscono qua.

Il Galaxy S23 FE potrebbe definirsi un frankenstein lato multimedialità.

Infatti i sensori principali del prossimo S23 FE dovrebbero essere gli stessi utilizzati sui precedenti Galaxy S22 e Galaxy S21, tra cui la fotocamera posteriore principale da 50 MP.

Oltre a questo l’S23 FE manterrà il teleobbiettivo da 8MP già visto sui Galaxy S20 FE e S21 FE.

Infine il chipset dovrebbe essere l’Exynos 2200 o il Galaxy Snapdragon 8 Gen 1, gli stessi chipset che attualmente sono montati sui Galaxy S22 rispettivamente venduti in Europa e negli USA.

Comunque, dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

