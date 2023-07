Galaxy S23 FE su GeekBench: confermato il chipset poco apprezzato dagli utenti

Il Samsung Galaxy S23 FE è stato individuato sul famoso benchmark GeekBench che conferma il chipset che molti utenti non avrebbero voluto vedere su questo smartphone.

Se siete utenti “normali” quest’articolo per voi non sarà particolarmente disarmante, invece se siete utenti “appassionati” la situazione vi farà storcere il naso.

Infatti proprio oggi è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench il prossimo Galaxy S23 FE, confermando il chipset della “discordia”.

Samsung Galaxy S23 FE individuato su GeekBench: viene confermato il chipset Exynos 2200

Ormai abbiamo la conferma ufficiosa che Samsung per il suo prossimo Galaxy S23 FE SM-S711B, serie Fan Edition molto apprezzata dagli utenti, ha deciso di utilizzare un chipset che ormai è presente sul mercato da più di un anno e mezzo.

Stiamo parlando de chipset Exynos 2200 che ha fatto il suo debutto ufficiale con i Galaxy S22, ed è stato fonte di critiche dagli utenti europei più “appassionati” dato che la versione americana dei Galaxy S22 con Chipset Snapdragon 8 Gen 1 andava generalmente meglio.

Di fatto Samsung, oltre che sui dispositivi di fascia media, ha deciso di applicare un chipset Exynos pure su un dispositivo di fascia alta come il prossimo Galaxy S23 FE.

Probabilmente l’azienda coreana ha ancora uno stock di Exynos 2200 in magazzino, che deve vendere per fare spazio ai futuri chipset Exynos 2400 che potrebbero far funzionare i prossimi Galaxy S24.

Tornando al database di GeekBench, si evince che l’S23 FE testato è abbinato ad 8GB di ram e funziona con il sistema operativo Android 13.

Non ci sono ancora indicazioni ufficiali su quando effettivamente Samsung lancerà sul mercato il prossimo Galaxy S23 FE, ma si pensa che il tutto sarà pronto entro la fine di quest’anno.

Al momento non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali in merito.

Fonte: Via Twitter

