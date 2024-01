Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 avranno le funzionalità IA dei Galaxy S24

Le funzionalità di intelligenza artificiale dei prossimi Galaxy S24 arriveranno con un aggiornamento sui Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 nel primo trimestre del 2024.

Prime informazioni affermano che Samsung porterà le nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale, di cui avremo un assaggio con i prossimi Galaxy S24 il 17 gennaio 2024, anche su ex top di gamma.

Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 avranno anche loro il supporto a Galaxy Ai che debutterà con i Galaxy S24

Galaxy AI, ovvero tutte le nuove funzionalità con IA, debutterà sul mercato con la nuova interfaccia ONE UI 6.1 basata su Android 14 sui Galaxy S24 (normale, plus e Ultra)

Tra queste nuove funzionalità troviamo le traduzioni in tempo reale per le chiamate tramite messaggi di testo, nuovi funzioni dedicate all’editor di immagini come ad esempio rimuovere e spostare oggetti in una foto, cambiare le foto con dettagli che non esistono nell’immagine originale (cambiare lo sfondo, aggiungere elementi, luci e ombre).

Però per funzionare bene le funzionalità con intelligenza artificiale avanzata necessitano di chipset con caratteristiche hardware specifiche, e sembra che solo i precessori mobili di ultima generazione, e di fascia top di gamma, la possiedano.

Samsung quindi sulla carta potrà implementare la Galaxy AI solo su un numero ristretto di smartphone e tablet già presenti sul mercato (usciti prima del 2024).

La lista al momento infatti è limitata solo agli smartphone della serie Galaxy S23 (normale, plus e ultra) e agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Come potete notare tutti questi smartphone montano il chipset Snapdragon 8 Gen 2 che già possiede un hardware di un certo livello dedicato anche all’intelligenza artificiale.

Ovviamente non ci sono ancora certezze su queste limitazioni, e non è detto che Samsung possa ampliare la lista degli smartphone e tablet compatibili in futuro.

La ONE UI 6.1 potrebbe infatti arrivare anche su altri dispositivi ma magari con funzionalità AI limitate rispetto a quelle originali.

Considerato che il rilascio dell’aggiornamento non ha ancora una data ufficiale, nei prossimi giorni o alcune settimane potrebbero uscire dettagli ufficiali e più chiari in merito alla faccenda.

Fonte: Via

