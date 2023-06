Galaxy S23: la ONE UI 6 Beta con Android 14 arriverà dalla seconda metà di luglio

Samsung forse rilascerà la beta pubblica di Android 14 con interfaccia ONE UI 6 per i Galaxy S23 a partire dalla seconda metà di luglio 2023.

Buone notizie per tutti i possessori di uno smartphone della serie Galaxy S23.

Sembra infatti che Samsung stia lavorando entro la fine di luglio 2023 al rilascio della beta pubblica basata su Android 14 e interfaccia ONE UI 6.0.

Serie Galaxy S23: ONE UI 6.0 basata su Android 14 beta entro fine luglio 2023?

La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente da Samsung, ma ci sono già alcune indicazioni che fanno sperare che il comunicato arriverà presto.

L’azienda coreana di fatto ha già gettato le basi per il rilascio della beta pubblica della ONE UI 6.0 basata su Android 14.

Infatti qualche settimana fa la società asiatica ha iniziato ad aggiornare tutte le proprie applicazioni Android per supportare pienamente la ONE UI 6.0.

Considerato questi fatti, gli informatori prevedono che Samsung inizierà a rilasciare la beta pubblica nella terza settimana del mese di luglio di quest’anno.

Sarebbe un rilascio giustificato dal fatto che Google dovrebbe annunciare durante questo periodo temporale la beta stabile finale di Android 14, ovvero la versione successiva dell’attuale Beta 3.

Per chi non lo sapesse, la versione beta stabile finale è praticamente identica alla versione definitiva che sarà rilasciata ufficialmente da Google sui propri Pixel.

Samsung di fatto la potrà utilizzare senza evidenti problemi (bugs, mancanza di funzionalità) nella sua beta pubblica.

Non sappiamo ancora quali utenti possessori di un Galaxy S23 (normale, Plus o Ultra) potranno provare in anteprima la ONE UI 6.0 con la beta Pubblica.

Probabilmente Samsung selezionerà specifici mercati per determinati continenti: Stati Uniti, Corea del Sud, Gran Bretagna e Germania sono sempre i paesi favoriti per la beta pubblica.

Infine c’è da dire che se la beta pubblica arriverà effettivamente già prima della fine di luglio 2023, ci saranno elevate possibilità che la versione finale disponibile tramite aggiornamento OTA sarà rilasciata per tutti i Galaxy S23 entro la fine di quest’anno.

Per adesso non ci resta che aspettare nuove informazioni in merito.

Fonte: Via

