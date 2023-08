Galaxy S23 la patch di agosto contiene nuove funzionalità per la Fotocamera e Galleria

Samsung con il rilascio dell’aggiornamento Android patch di agosto 2023 per i Galaxy S23 ha introdotto nuove funzionalità per la fotocamera e la galleria oltre ad altre ottimizzazioni.

Se possedete uno smartphone della serie Galaxy S23 molto probabilmente avete già ricevuto la notifica di aggiornamento delle patch di agosto 2023, e vi consigliamo di farle il prima possibile dato che contengono novità interessanti.

Serie Galaxy S23 con le patch android di agosto 2023 ci sono nuove funzionalità per la fotocamera e la galleria

Un moderatore della community di Samsung ha affermato che nelle più recenti patch di agosto 2023 sui Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra sono state applicate alcune modifiche alla sezione Fotocamera e all’app Galleria.

Ad esempio adesso gli smartphone S23 adesso possiedono la stessa tecnologia di deep learning AI per migliorare la qualità delle immagini con zoom digitale che ha fatto il suo debutto con il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5.

Cambiano anche alcuni effetti della modalità video verticale (Big Circle, Color Point e Glitch), che adesso supportano i 30 fps invece dei precedenti 24 fps.

Ma le novità non finiscono qua, e possiamo farne un breve elenco:

ottimizzazione dell prestazioni della fotocamera per la funzione Super Steady

miglioramento dell’ esperienza generale di scatto

la fotocamera selfie ha apportato alcune modifiche per migliori correzioni naturali della forma del viso

le fotografie di oggetti in movimento ottengono una sfocatura del movimento migliorata

regolata la messa a fuoco per ridurre la sfocatura dell’immagine periferica quando si riprendono soggetti in primo piano con Galaxy S23 e Galaxy S23+

migliorata la qualità dell’immagine con sfocatura sui sensori da 50 MP e 200 MP

ottimizzata l’illuminazione e rumore delle ombre

Se non avete ricevuto ancora l’ultimo aggiornamento di agosto 2023 per il vostro Galaxy S23, S23 Plus o S23 Ultra, vi consigliamo di controllare manualmente nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete l’aggiornamento tramite modalità OTA, prima di aggiornare è bene:

eseguire un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone verificare di avere sufficiente spazio libero nella memoria interna (3-5GB bastano) iniziare a scaricare l’aggiornamento e installarlo solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

