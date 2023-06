Galaxy S23 la serie si aggiorna a giugno 2023 con novità fotocamera

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento di giugno 2023 per la serie Galaxy S23 apportando anche alcune novità riguardo il comparto fotografico: i dettagli.

Abbiamo conferma che Samsung ha iniziato a rilasciare anche per la gamma Galaxy S23 (normale, plus e Ultra) l’aggiornamento contenente le patch di giugno 2023.

La serie Galaxy S23 sta ricevendo l’aggiornamento con le patch di giugno 2023: novità lato fotocamera e altro

Per la precisione gli smartphone in questione stanno ricevendo il nuovo firmware seriale S91xBXXU2AWF1 (la x cambia a seconda del modello) tramite la classica modalità OTA.

Il nuovo firmware dal peso di circa 2.2 GB oltre ad aggiornare le patch di sicurezza al mese di giugno 2023, contiene al suo interno una serie di ottimizzazioni e novità per il comparto fotografico e altro.

Ovviamente il nuovo firmware è basato ancora su Android 13 con interfaccia personalizzata ONE UI 5.1.

Tra le più importanti notate dagli utenti troviamo:

Disponibile un’opzione per lo zoom 2x nella modalità Ritratto dell’app della fotocamera.

Il problema dell’autofocus della fotocamera è stato risolto.

L’elaborazione della modalità notturna della fotocamera è leggermente diversa rispetto a prima.

Le animazioni e le transizioni dell’interfaccia utente sono ora più fluide.

Ci sono sottili miglioramenti nella sensazione tattile degli smartphone

Considerato che il nuovo aggiornamento al momento è in diffusione solo in alcuni paesi dell’Asia, potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che l’aggiornamento venga diffuso a livello globale, quindi arrivi anche in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Galaxy S23, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica prima di aggiornare vi suggeriamo sempre di:

Effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono Iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon