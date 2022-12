Galaxy S23 la serie si mostra con prototipi non funzionanti dal vivo

Ecco alcune immagini che riprendono dal vivo tutti e tre gli smartphone della serie Galaxy S23 con alcuni prototipi non funzionanti: il design non ha più segreti?

Sappiamo da passati rumors che Samsung sta programmando l’uscita dei Galaxy S23 nei primi tre mesi del 2023, e alcune indiscrezioni parlano del mese di febbraio 2023.

Considerato che siamo sempre più vicini al rilascio ufficiale di questi smartphone, le informazioni e i dettagli si fanno sempre più concrete.

Trio Samsung Galaxy S23 non funzionante si mostra in alcune immagini dal vivo: il design

Oggi un informatore ha diffuso alcune immagini dal vivo che riprenderebbero dei prototipi non funzionanti (o non accesi) che mostrano di fatto il design dei prossimi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra.

Da quello che possiamo vedere rispetto alla generazione S22, tutti i futuri S23 avranno un design posteriore dedicato ai moduli fotografici quasi del tutto identici.

Infatti i modelli S23, S23 Plus e S23 Ultra riprenderanno il design dell’isola fotografica già vista sull’attuale Galaxy S22 Ultra.

Invece come sappiamo i Galaxy S22 e S22 Plus hanno un design diverso rispetto al Galaxy S22 Ultra nella zona dedicata all’isola dei sensori fotografici.

Il Galaxy S23 Ultra si differenzierà lato design rispetto ai Galaxy S23 e S23 Plus dal fatto che la scocca avrà un design squadrato ai bordi e non rotondeggiante.

Le immagini evidenziano come nella parte inferiore della scocca, il modello S23 Ultra ha lo slot dedicato alla pennina S Pen e la griglia dell’altoparlante è posizionato a destra e non a sinistra come su S23 e S23 Plus.

Sul lato destro della scocca troviamo i tasti volume e accensione/spegnimento, mentre sul lato sinistro lo slot per le SIM su tutti e tre gli smartphone.

Quella rientranza nella scocca laterale che potete notare sotto il tasto accensione/spegnimento dovrebbe servire per permettere all’antenna 5G di ottenere un segnale migliore.

Potete infine notare come siano abbastanza evidenti le differenze di dimensioni tra i tre modelli: con S23 Ultra il più grande del gruppo e l’S23 normale il più piccolo e compatto.

Il modello S23 Plus quindi sarà quello di mezzo.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste immagini con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: immagini