Galaxy S23: Samsung aumenterà la memoria base? Rumors

Secondo recenti rumors i prossimi Samsung Galaxy S23 avranno la memoria interna base più elevata rispetto ai modelli Galaxy S22: ecco i dettagli

L’informatore AhmedQwaider888 tramite il proprio account Twitter ha divulgato alcune informazioni che riguardano la memoria interna base dei prossimi Galaxy S23.

Samsung aumenterà la memoria base dei Galaxy S23? I rumors

Sembra che Samsung per i suoi prossimi smartphone top di gamma aumenterà la memoria disponibile degli utenti, partendo da un quantitativo minimo di 256GB.

Di fatto l’azienda coreana non presenterà quest’anno il modello con memoria base da 128GB, come invece è avvenuto lo scorso anno per i Galaxy S22.

Si prevede che i modelli S23 avranno questi quantitativi di memoria:

Galaxy S23 8GB di Ram + 256GB di memoria interna

S23+ 8GB Ram +256GB di rom

S23 Ultra 12GB di ram +256G/512G/1T di rom

Sembra quindi che solamente il modello S23 Ultra avrà più scelte dal punto di vista della memoria interna, mentre i modelli S23 e S23 Plus usciranno sul mercato in una sola variante.

Inoltre come per i Galaxy S22 anche i nuovi smartphone S23 non avranno la memoria espandibile con microSD, ma con 256GB difficilmente ce ne sarà bisogno.

Perché Samsung aumenterà la memoria interna dei propri top di gamma?

Il cambiamento sarebbe dovuto al fatto che i nuovi smartphone utilizzeranno le nuove memorie UFS 4.0, sembra che quest’ultime siano prodotte maggiormente in tagli da 256GB in su.

Vi ricordo che le memorie UFS 4.0 garantiscono una velocità di lettura 2 volte superiore e una velocità di scrittura sequenziale 1,6 volte superiore rispetto alle memorie UFS 3.1, che di fatto erano lo standard degli smartphone top di gamma del 2022.

Inoltre le memorie UFS 4.0 consumano circa il 46% in meno, soprattutto quando vengono sollecitate, garantendo di fatto un autonomia superiore della batteria.

Ovviamente va sottolineato che al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali da parte di Samsung.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter