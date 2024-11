Galaxy S23: Samsung sta testando Android 15 con ONE UI 7

Samsung ha finalmente iniziato a testare internamente l’aggiornamento ad Android 15 con ONE UI 7 per gli smartphone della serie Galaxy S23: i dettagli.

Buone notizie per tutti coloro che possiedono uno smartphone della serie Galaxy S23: ci sono informazioni attendibili sul fatto che Samsung ha iniziato lavorare sul prossimo aggiornamento.

Vediamo di conoscere qualche dettaglio in più.

Serie Galaxy S23: è partita la beta interna di Samsung per l’aggiornamento Android 15

Si tratta ovviamente di una prima beta interna e quindi non ancora disponibile ai beta tester pubblici ne agli sviluppatori, sono gli stessi dipendenti di Samsung (ingeneri informatici) che la stanno provando.

Infatti le nuove build beta con firmware seriali S918BXXU7DXKM, S918BOXM7DXKM e S918BXXU7DXKM saranno testate un po’ da Samsung per trovare i primi problemi/bugs e solo dopo passeranno alla beta pubblica per scavare ancora più in fondo per la stabilità del sistema operativo.

Quest’informazione consolida la notizia che Samsung dovrebbe iniziare a rilasciare l’aggiornamento Android 15 con ONE UI 7.0 solo nelle prime settimane del 2025 su certi dispositivi top di gamma e di fascia media.

Sulla carta anche gli smartphone della serie Galaxy S23 (non sappiamo per il modello S23 FE) dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, e aggiornarsi nelle stesse tempistiche.

Di fatto pensiamo che la ONE UI 7.0 sarà mostrata prima sui Galaxy S25 al loro annuncio, e poi entro un paio di settimane rilasciato anche sui dispositivi precedenti.

Non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni a riguardo, quindi prendete tutta la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard