Galaxy S23 Ultra e Plus: cashback fino a 300 euro, sconto del 25% e Galaxy Tab A8 in regalo!

A settembre il prezzo dei Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra torna ai minimi grazie ad un coupon e al cashback ufficiale di Samsung, e ricevete in regalo il tablet Galaxy Tab A8

Per tornare alla grande a lavoro o a scuola/università vi segnaliamo un offerta a tempo limitato valida per tutto questo weekend (per ottenere uno sconto aggiuntivo) dedicati ai Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

E’ infatti tornato il cashback, lo sconto alla cassa e in regalo c’è pure un tablet!

Samsung Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra: prezzo ai minimi con coupon, cashback e Galaxy Tab A8 in omaggio

Partiamo con la versione Galaxy S23 Plus, per chi ha un budget di spesa a partire da poco meno di 700 euro

Per esempio i Galaxy S23 Plus vari colori con 8GB di ram e 256GB di memoria interna potete acquistarli a partire da un prezzo finale di 687,34 euro (IVA e spedizione inclusa), grazie ad un Cashback Samsung del valore di 200 euro e ad un coupon 20% e ed uno sconto del 5% +5% alla cassa (finché dura).

Ecco come fare per ottenere questo prezzo:

Inserite nel carrello il Galaxy S23 Plus del colore che preferite (salvo esaurimento) seguendo questo LINK ufficiale Samsung C’è in automatico uno sconto alla cassa del 5% +5% (finché dura) valido fino al 4 settembre 2023 su tutti i modelli serie S23 Applicate il codice coupon PREMIUMS23 (20% di sconto alla cassa su tutti i modelli S23) in carrello Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Samsung Italia come da immagine di esempio (PC Desktop):

Dopo l’acquisto Samsung vi rimborserà 200 euro (CASHBACK con acquisto fino al 17 settembre 2023) seguendo le istruzioni e registrandovi entro il 12 ottobre 2023 su Samsung Members pagina dedicata Acquistato il Galaxy S23 Plus potrete ricevere in omaggio un tablet Galaxy Tab A8 4-64GB (valore 199 euro) registrando l’acquisto dello smartphone su Samsung Members entro il 30 ottobre.

Per chi invece ha bugdet più alto, a poco meno di 800 euro c’è il Samsung Galaxy S23 Ultra

Il Galaxy S23 Ultra vari colori può essere acquistato a partire da 767,84 euro IVA e spedizione inclusa (Versione 8-256GB) sempre grazie al cashback (300 euro) e ai vari coupon + sconti alla cassa.

Per ottenere questo prezzo:

Inserite nel carrello il Galaxy S23 Ultra del colore che preferite (salvo esaurimento) seguendo questo LINK ufficiale Samsung In automatico c’è sempre lo sconto alla cassa del 5% +5% (finché dura) valido fino al 4 settembre 2023 Applicate il codice coupon PREMIUMS23 in carrello Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Samsung Italia come da immagine di esempio (PC Desktop):

Tramite i link precedenti Samsung Members potete riscattare i 300 Euro di CashBack e il Samsung Galaxy Tab A8 seguendo le indicazioni nelle pagine dedicate dopo aver acquistato e ricevuto lo smartphone.

Anche il Galaxy S23 è in promo cashback ma solo di 100 euro

Va inoltre specificato che nella promo Cashback c’è pure il Galaxy S23, ma in questo caso lo sconto è di 100 euro.

Per quest’ultimi sono valido tutti gli sconti elencati precedentemente e c’è sempre in omaggio il Galaxy Tab A8.

Dettagli spedizione e garanzia ufficiale Samsung Italia e coupon

Acquistando sul sito ufficiale Samsung Italia la spedizione avviene tramite corriere con consegna stimata in massimo 3-5 giorni lavorativi.

Ovviamente tutti gli smartphone godono di 2 anni di garanzia ufficiale Samsung Italia (quindi avverrà solo in centri autorizzati localizzati in Italia con tempistiche di riparazione brevi) .

L’utente ha inoltre 14 giorni per chiedere il reso/rimborso, con spese di spedizione a carico di Samsung.

Attenzione: I coupon e gli sconti alla cassa sono a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

