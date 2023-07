Galaxy S23 Ultra: Samsung disabilita la registrazione video 8K a bitrate elevato

Samsung in un recente aggiornamento software ha disabilitato sui Galaxy S23 Ultra la registrazione video 8K a bitrate elevato: ecco il perché.

Di solito Samsung quando aggiorna i suoi smartphone lo fa per risolvere bugs o introdurre nuove funzionalità.

Questa volta sul Galaxy S23 Ultra sembra un recente aggiornamento abbia portatp ad un downgrade per evitare alcuni problemi riscontrati dagli utenti.

Galaxy S23 Ultra un aggiornamento ha disabilitato la registrazione video 8K a bitrate elevato

Secondo una serie di utenti possessori di un S23 Ultra, Samsung ha disabilitato di fatto la registrazione in formato 8K a 30 fps con bitrate elevati per evidenti problematiche di stabilità.

In passato una serie di utenti si era infatti lamentata che la registrazione ad alto bitrate per i video in 8K presentavano problemi di stutter, quindi i video risultano poco stabili in certi frangenti.

Di fatto Samsung è venuta a conoscenza del problema ma pare che al momento non abbia ancora una soluzione pronta, e quindi per migliorare l’esperienza generale ha deciso di disabilitare questa funzione nell’applicazione camera.

Se controllate nella sezione delle impostazioni dell’app Fotocamera, potete notare che nella sezione Opzioni video avanzate l’opzione High Bitrate Videos è disattivata e non più selezionabile.

Il cambiamento sarebbe avvenuto con la patch Android relativa al mese di giugno 2023, dato che al lancio quest’opzione era ancora disponibile.

Sicuramente Samsung sta lavorando ad un fix per risolvere questi problemi di stutter sui video 8K ad alto bitrate, e rilascerà in futuro una patch correttiva.

In conclusione per chi ha acquistato un Galaxy S23 Ultra per il momento non potrà abilitare i video 8K ad alto bitrate, e gioco forza dovrà avere ancora un po’ di pazienza per la soluzione finale.

Però l’azienda coreana in questi casi dovrebbe informare maggiormente con i propri clienti, e comunicare chiaramente quando avvengono soluzioni “temporanee” che possono disabilitare alcune funzioni dello smartphone.

Vi faremo sapere se ci saranno novità in merito.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon