Galaxy S23 Ultra: Samsung si focalizzerà su questi miglioramenti

Questi sarebbero i principali miglioramenti su cui Samsung si è focalizzato sul prossimo Galaxy S23 Ultra secondo i più recenti rumors.

Sappiamo che Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma in data 1 febbraio 2023, ed oggi alcuni informatori hanno di fatto segnalato quali saranno i punti più importanti su cui Samsung si è focalizzata per migliorare il Galaxy S23 Ultra.

Samsung si è focalizzata su questi miglioramenti per il Galaxy S23 Ultra

Oltre all’utilizzo del nuovo chipset Snapdragon Gen 2 con frequenze di clock più elevate, e al nuovo sensore fotografico da 200MP ci saranno altri miglioramenti.

Secondo l’informatore Ice Universe il focus della fotocamera principale non avrà i problemi riscontrati Galaxy S20 Ultra quando quest’ultimo debuttò con il primo sensore da 108MP.

Infatti i problemi di focus della fotocamera da 108MP vennero risolti da Samsung rilasciando successivi aggiornamenti software per il Galaxy S20 Ultra.

Samsung poi tenne conto dei problemi del modello S20 Ultra per ottimizzare meglio il sensore da 108MP degli S21 Ultra e S22 Ultra.

Oltre a questo la stabilizzazione del sensore da 200MP del S23 Ultra migliorerà sensibilmente rispetto alla generazione precedente.

Sappiamo che alcuni consumatori si sono lamentati del fatto che i Galaxy S22 Ultra non hanno degli altoparlanti particolarmente potenti confrontati con quelli della concorrenza.

Sembra che Samsung per il modello S23 Ultra abbia risolto questo “difetto” e l’audio sarà particolarmente brillante, soprattutto i bassi.

Inoltre per migliorare l’audio in entrata per le chiamate e la registrazione vocale, il prossimo top di gamma di Samsung migliorerà il comparto dei microfoni.

Al momento queste sono le indiscrezioni del momento, ma ovviamente bisognerà aspettare la presentazione ufficiale per capire se effettivamente il nuovo Galaxy S23 Ultra sarà un degno successore dell’attuale S22 Ultra.

Dato però che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

