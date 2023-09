Galaxy S24 ci risiamo: Samsung non migliorerà la ricarica rapida

Nuove certificazioni indicano che i prossimi Galaxy S24, pure il modello Ultra, non avranno una ricarica rapida migliorata rispetto ai Galaxy S23: i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo informato che forse c’era qualche speranza che Samsung con i futuri Galaxy S24 avrebbe introdotto almeno per il modello Ultra una ricarica rapida più veloce.

Sfortunatamente oggi grazie a delle certificazioni, la speranza sembra essere destinata a morire.

Samsung Galaxy S24: la serie non avrà una ricarica rapida migliorata rispetto ai Galaxy S23

La notizia arriva direttamente dall’agenzia cinese di certificazione 3C che è specializzata nel registrare i carica batterie montati e utilizzati sugli smartphone in arrivo.

Secondo quanto affermato dalla 3C tutti i modelli Galaxy S24, quindi il base il Plus e l’Ultra, manterranno di fatto la stessa ricarica rapida via cavo già vista sui modelli S23, S23 Plus e S23 Ultra.

Precedentemente si affermava che cera la possibilità di vedere una ricarica rapida da 65W per il modello S24 Ultra, ma questo di fatto smentisce tutte le voci di corridoio precedenti.

Tornando alla certificazione ecco i dati ufficiali rilasciati.

Il modello Galaxy S24 (SM-S9210) utilizzerà una ricarica rapida via cavo da 25W.

Invece i modelli S24+ (SM-S9260) e S24 Ultra (SM-S9280) utilizzeranno una ricarica rapida massima via cavo da 45W.

Va inoltre detto che nuovi dettagli confermano che Samsung continuerà a offrire i suoi telefoni di punta senza il caricabatterie nella confezione.

Per quanto riguarda la potenza della batteria non c’è ancora nulla di certificato, ma i rumors affermano che l’S24+ che l’S24 Ultra dovrebbero montare batterie da 5.000 mAh, mentre l’S24 potrebbe ricevere un leggero aumento della capacità della batteria rispetto al Galaxy S23.

Anche se mancano ancora diversi mesi al lancio dei nuovi smartphone top di gamma di Samsung la certificazione 3C di fatto è un parametro che offre certezze, quindi difficilmente ci saranno cambiamenti nel prodotto finale.

