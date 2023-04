Galaxy S24 con chipset a 10 Core: Samsung puterà su un nuovo Exynos?

Samsung potrebbe introdurre un nuovo chipset a 10 Core per i suo prossimo top di gamma Galaxy S24: rumors parlano di un Exynos.

Di recente vi abbiamo segnalato del possibile arrivo entro la fine dell’anno del Galaxy S23 FE, che secondo i rumors dovrebbe utilizzare il chipset Exynos montato sui Galaxy S22.

Sembra che questa tendenza di Samsung a utilizzare maggiormente i propri chipset Exynos possa coinvolgere anche il prossimo top di gamma del 2024: il Galaxy S24.

Samsung utilizzerà un chipset a 10 Core Exynos per i prossimi Galaxy S24? I rumors

Se infatti nel 2023 i Galaxy S23 sono stati i primi a tornare dopo diversi anni ad utilizzare solamente i chipset Snapdragon di Qualcomm, il prossimo anno aspettatevi il possibile arrivo di un Galaxy S24 con un Exynos a 10 core.

Rumors indicano che Samsung stia sviluppando il chipset Exynos 2400 con un’architettura deca-core sulla carta strutturata in questa maniera:

1 nucleo primario Cortex-X4 ad alto livello di prestazioni

2 core ad alta frequenza Cortex-A720

3 core Cortex-A720 a bassa frequenza

4 core Cortex-A520 ad alta efficienza energetica

Il chipset in questione è sempre in fase finale di progettazione e non dovrebbe vedere la produzione di massa prima della fine di novembre di quest’anno.

Samsung quindi per i prossimi Galaxy S24 potrebbe tornare a utilizzare due distinti chipset (Snapdragon e Exynos) a seconda del mercato di commercializzazione.

Bisognerà vedere quale sarà la quota che Samsung vorrà destinare all’Exynos 2400, e questo dipenderà sicuramente dalla qualità finale del chipset a livello di prestazioni ed efficienza energetica.

Per adesso non ci sono ancora informazioni ufficiali da parte dell’azienda coreana: vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

