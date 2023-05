Galaxy S24 con chipset Exynos arriverà forse in queste regioni: e in Italia?

I Samsung Galaxy S24 con chipset Exynos potrebbero arrivare in alcune regioni selezionate dall’azienda coreana: e in Italia? Ecco cosa è trapelato.

Ormai da alcune settimane corre voce che Samsung sta lavorando ad un nuovo chipset Exynos destinato ai suoi prossimi smartphone top di gamma.

Stiamo ovviamente parlando del chipset Exynos 2400 e gli smartphone di riferimento sono quelli che fanno parte della serie Galaxy S24.

Le voci di corridoio non sono ancora del tutto certe di come si comporterà effettivamente Samsung con suoi prossimi Galaxy S24.

Alcune voci di inizio anno parlavano di un prodotto che sarà lanciato con solo il chipset Snapdragon 8 Gen 3, rumors che però nelle ultime settimane sembrano essere stati smentiti dalla volontà di Samsung di utilizzare anche i chipset Exynos 2400.

Samsung Galaxy S24 avrà il chipset Exynos in queste regioni invece dello Snapdragon 8 Gen 3 (rumors)

Ebbene oggi l’informatore @Tech_Reve sembra aver tutte le risposte su come l’azienda coreana gestirà la faccenda.

Da quanto fatto trapelare dall’informatore Samsung utilizzerà sia il chipset Exynos 2400 che lo Snapdragon 8 Gen 3 per i suo i prossimi S24.

Sulla carta Samsung tornerà a vendere il proprio smartphone top di gamma con chipset diversi a seconda del luogo di commercializzazione.

Ebbene il chipset Exynos 2400 sarà montato sui Galaxy S24 che saranno commercializzati in Europa e in alcuni paesi del Sud Est Asiatico: quindi questa sarebbe la soluzione anche per il mercato italiano.

Invece il chipset Snapdragon 8 Gen 3 verrà montato sui modelli S24 che saranno commercializzati in Nord America (Canada, Stati Uniti principalmente).

Va sottolineato che la scelta del chipset dipenderà solo dalla zona di commercializzazione e non sul modello di riferimento.

Voci passate parlavano di un utilizzo del chipset Exynos 2400 solo per il modello S24, mentre per le varianti S24 Plus e S24 Ultra dello Snapdragon 8 Gen 3: ebbene l’informatore afferma che questo non si farà.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, e che mancano ancora diversi mesi dal lancio dei nuovi smarpthone, di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

