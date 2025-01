Galaxy S24 con la ONE UI 7.0 lo sbocco sarà super veloce

Grazie all’aggiornamento alla versione software ONE UI 7.0 basata su Android 15 lo sblocco degli smartphone della serie Galaxy S24 sarà ancora più veloce: un video lo dimostra.

Anche se la ONE UI 7.0 basata su Android 15 è ancora in fase di beta pubblica, si possono notare alcuni dei miglioramenti che Samsung ha implementato nella nuova versione software.

Ad esempio i Galaxy S24 saranno ancora più veloci a sbloccarsi tramite impronta digitale.

Chi possiede un Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra sa benissimo che questi smartphone utilizzano un sensore biometrico ad ultrasuoni sotto il display.

Quest’ultimo è più preciso e veloce rispetto al sensore biometrico ottico e permette di sbloccare il telefono anche se avete le dita bagnate.

Da quanto mostrato dall’informatore cinese Ice Universe, con l’aggiornamento ONE UI 7.0 quest’ultima funzionalità risulterà ancora più veloce sui dispositivi Galaxy S24.

Not only the sound is clearer, but also the fingerprint unlocking speed is extremely fast, which is faster than the previous version. pic.twitter.com/7tCIKgGrOW

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 2, 2025