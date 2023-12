Galaxy S24 costerà come Galaxy S23, ma con funzionalità satellitari

La serie Galaxy S24 sulla carta avrà li stessi prezzi di listino dei Galaxy S23, ma in più Samsung offrirà anche le funzionalità satellitari confermate dal software interno: i dettagli.

Gli ultimi due anni sono stati anni un po’ difficili per il mercato degli smartphone, saturo e soprattutto con prezzi in aumento data l’inflazione a livello globale.

Oggi abbiamo prime indicazioni sul prezzo dei prossimi smartphone della serie Galaxy S24 e sulle loro funzionalità satellitari.

Samsung Galaxy S24: la serie avrà lo stesso prezzo di listino dei Galaxy S23. Confermate le funzionalità satellitari

Secondo un sito di informazione tecnologia Sud Coreano, hankyung.com, Samsung prevede di aumentare le vendite dei suoi nuovi smartphone top di gamma di un 10% rispetto all’attuale generazione di Galaxy S23.

Per fare questo la società coreana non aumenterà il prezzo di vendita di prossimi Galaxy S24, che di fatto saranno identici a quelli dei Galaxy S23 al lancio.

I prezzi Globali senza tasse (non Europei lo specifichiamo) dovrebbero quindi partire da 799 dollari per la versione S24 Base, da 999 dollari per il modello S24 Plus e infine da 1199 dollari per l’S24 Ultra.

Samsung riuscirà a mantenere i prezzi di vendita di lancio invariati grazie all’utilizzo del chipset Exynos 2400 (progettato e prodotto dalla stessa azienda coreana) per i modelli S24 e S24 Plus in alcuni mercati (Italia compresa), mentre per il modello S24 Ultra sarà disponibile solo con il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Nonostante il prezzo di vendita sarà invariato, l’azienda coreana introdurrà su questa serie top di gamma le funzionalità satellitari, ovvero la possibilità di inviare messaggi di testo di emergenza tramite satellite.

In passato si erano già sentite voci di corridoio al riguardo, ma oggi uno screenshot dell’interfaccia (presupponiamo della ONE UI 6.1) ha dimostrato l’esistenza della funzionalità:

Il rapporto suggerisce che tutti i telefoni Galaxy S24 supporteranno la nuova funzionalità di emergenza, indipendentemente dal chipset utilizzato (Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3)

L’azienda coreana con al serie S24 soddisferà pienamente tutti gli standard 3GPP per tale tipo di connessione, ma resta da vedere se quest’ultima sarà disponibile fin dall’inizio per tutti i mercati di riferimento.

Samsung ha stimato di raggiungere circa 33 milioni di vendite di S24 nel corso del 2024, dove il modello S24 Ultra da solo dovrebbe coprire circa il 45% delle vendite.

Staremo a vedere, per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco intellettuale.

