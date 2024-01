Galaxy S24: due vantaggi software mai disponibili sui Galaxy precedenti

Ci sono due vantaggi software che i nuovi Galaxy S24 non condivideranno mai con i precedenti Samsung Galaxy: ecco di che cosa si tratta.

I nuovi smartphone della serie Galaxy S24 hanno fatto il loro debutto da pochi giorni con la nuova interfaccia software ONE UI 6.1 basata su Android 14 che incorporata le funzioni GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale.

Attenzione! La ONE UI 6.1 e le funzionalità GALAXY AI arriveranno anche su alcuni dispositivi precedenti, ma però ci sono due vantaggi software che i Galaxy S24 non condivideranno con quest’ultimi.

Samsung Galaxy S24: questi due vantaggi a livello software non li troverete sui dispositivi Galaxy precedenti

Nuova politica di aggiornamenti Android

Ebbene il primo vantaggio software che non verrà mai condiviso dai modelli S24 con gli smartphone e tablet di precedente generazione, è la nuova politica di aggiornamenti di Samsung.

Infatti con i nuovi smartphone S24 (e i successivi) Samsung garantirà più anni di supporto software per il sistema operativo Android.

Si passa infatti da 5 anni di supporto software e sicurezza ai 7 anni per gli attuali S24.

Va comunque specificato che rimangono 4 anni agli di aggiornamenti dedicati al sistema operativo, come la precedente generazione.

Di fatto i Galaxy S24 continueranno a ricevere correzioni per falle di sicurezza, correzioni di bugs ed eventuali nuove funzionalità fino al 2031.

Wallpaper e Widget su AOD

L’altro vantaggio software disponibile solo sui nuovi top di gamma di Samsung è la nuova funzionalità Wallpaper (sfondi) e widget che è stata implementata nell’AOD (Always On Display).

L’Always On Display Wallpaper e widget è una funzionalità che permette di mostrare uno sfondo o dei widget direttamente nel display attivo come potete vedere in questo video esempio:

Samsung non implementerà questa funzionalità sui precedenti smartphone (pure sui Galaxy S23 per intenderci) perché non dispongono delle ultime ottimizzazioni energetiche applicate sui Display AMOLED LTPO dei Galaxy S24.

Ovviamente in questa nuova funzionalità AOD il consumo della batteria sarà sicuramente maggiore rispetto al classico Always On Display.

Ma da informazioni trapelate da personale interno sembra che Samsung abbia integrato un’impostazione di risparmio energetico che cancella lo sfondo nelle foto che hanno come soggetto persone e oggetti, in modo che solo la persona o un oggetto venga visualizzato su AOD consentendo a buone parti dello schermo di rimanere completamente scure.

Queste sono le prime due funzionalità Software che non arriveranno sui vecchi dispositivi, ma è possibile che in futuro ce ne saranno altre (da confermare o ancora da arrivare).

