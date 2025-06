Galaxy S24 e Galaxy S23 arriva la beta di Android 16? I rumors

Samsung dovrebbe rilasciare la beta pubblica di Android 16 con ONE UI 8 per la serie Galaxy S24 e Galaxy S23: ecco gli ultimi rumors sulle date programmate.

Sappiamo da qualche giorno che Samsung ha iniziato a rilasciare la beta pubblica di Android 16 per la serie Galaxy S25.

Oggi alcuni rumors affermano che l’azienda coreana è interessata alla beta pure per altri ex top di gamma.

Galaxy S24 e Galaxy S23: queste le date sulle possibili beta pubbliche di Android 16 con ONE UI 8

Secondo un buon informatore tramite il proprio account X (Twitter) gli utenti possessori di un Galaxy S24 (normale, Plus e Ultra ) e di un Galaxy S23 (normale, Plus, Ultra) potrebbero in tempi relativamente breve provare la nuova ONE UI 8 in versione beta.

I modelli S24 dovrebbero infatti essere disponibili alla beta a partire dalla fine di giugno o agli inizi di luglio di quest’anno.

Invece i modelli della serie S23 dovrebbero poter provare la ONE UI 8 beta a partire dalla seconda metà di luglio 2025.

Ovviamente va specificato che le beta pubbliche saranno disponibili solo in determinati paesi, molto probabilmente in Corea del Sud, Germania, Gran Bretagna (per citarne alcuni) ma non in Italia (come da trazione di Samsung).

La beta di Android 16 per questi smartphone è comunque una buona notizia: questo significa che l’azienda coreana sta lavorando celermente per un rilascio il più veloce possibile della versione finale per tutti gli utenti.

Va infatti ricordato che quest’anno Android 16 uscirà ufficialmente entro la fine di giugno o inizio luglio di quest’anno, e gioco forza anche i produttori terzi di smartphone dovranno anticipare le tempistiche per aggiornare i loro dispositivi rispetto al passato.

Comunque dato che per il momento Samsung non ha rilasciato ancora nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

