Galaxy S24 e S24 Plus: finalmente il display supporterà la tecnologia LPTO?

Anche i Galaxy S24 e S24 Plus e non solo il modello Ultra dovrebbero montare display Amoled con tecnologia LPTO, caratteristica che mancava sui Galaxy S23 e S23 Plus.

L’informatore affidabile Ice Universe, tramite il proprio account Twitter, afferma che tutta la serie Galaxy S24 utilizzerà un display con tecnologia LPTO, ovvero con frequenza di aggiornamento adattiva.

Galaxy S24 e S24 Plus, anche loro dovrebbero supportare display con tecnologia LPTO: i rumors

I primi smartphone Galaxy S che hanno iniziato ad utilizzare la tecnologia LPTO sono stati i Galaxy S21 Ultra, poi sono arrivati i Galaxy S22 Ultra e infine troviamo il Galaxy S23 Ultra.

Come potete vedere le più recenti serie di smartphone top di gamma di Samsung presentano questa tecnologia solo sul modello più costoso, l’Ultra, tecnologia che però non viene utilizzata per i modelli base e Plus.

Di fatto i modelli base e plus possono cambiare la frequenza di aggiornamento del display, ma solo tramite un paio di opzioni selezionabili.

Invece i modelli Ultra grazie alla tecnologia LPTO offrono un controllo adattivo e automatico sulla frequenza di aggiornamento, e questo aiuta a risparmiare la batteria.

Ma secondo l’informatore Ice Universe le cose stanno per cambiare con la prossima generazione di Galaxy S24.

Infatti sia il Galaxy S24 che il modello S24 Plus sfrutteranno la tecnologia LPTO, che prima era a vantaggio solo dei modelli Ultra.

Sulla carta i modelli S24 base e Plus avranno maggiori ottimizzazioni dal punto di vista dell’ottimizzazione energetica rispetto ai Galaxy S23 e S23 Plus, soprattutto se si utilizza Always On Display.

Sfortunatamente non sappiamo quale sarà la risoluzione nativa adottata da questi pannelli: potrebbe rimanere FHD+ come sui Galaxy S23 e S23 Plus, o magari arrivare per il modello S24 Plus alla risoluzione QHD+.

C’è però un rumors che afferma che tutti che i nuovi display della serie S24 presenteranno una cornice più stretta, migliorando di fatto l’estetica degli smartphone.

Considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon