Galaxy S24 FE, Galaxy A55 e A53: Samsung sta testando Android 15

Prime informazioni evidenziano che Samsung sta lavorando all’aggiornamento Android 15 con ONE UI 7.0 anche per i Galaxy S24 FE, Galaxy A55 e Galaxy A53: i dettagli trapelati.

Ci sono primi dettagli sul fatto che l’azienda coreana stia lavorando con la versione software basata su Android 15 anche sui gli smartphone di fascia media e media alta.

Galaxy S24 FE, Galaxy A55 e A53 prime evidenze che Samsung sta lavorando e testando Android 15

Sappiamo che Samsung probabilmente inizierà il rilascio dell’aggiornamento ad Android 15 con interfaccia ONE UI 7.0 per i suoi smartphone Galaxy solo ad inizio 2025.

L’azienda coreana infatti sta cercando di risolvere/ottimizzare alcuni problemi scaturiti con l’interfaccia ONE UI 7.0 per renderla più fluida e veloce.

A prova di ciò, oltre ai top di gamma più costosi Samsung, sta già facendo test sui Galaxy S24 FE, Galaxy A55 e A53 tutti dispositivi di fascia medio-alta.

Infatti il Galaxy S24 FE è stato individuato sul database del Benchmark GeekBench con la versione Android 15.

Stessa cosa è accaduta pure al Galaxy A55, anche lui individuato su GeekBench.

Infine per il Galaxy A53, lo smartphone di fascia medio-alta di Samsung per il 2022, è stato individuato un primo firmware seriale su cui l’azienda coreana sta proprio provando la nuova versione software ONE UI 7.0 basata su Android 15.

Queste informazioni ci fanno capire che l’azienda coreana molto probabilmente rilascerà il nuovo software per molti smartphone di fascia media-alta a pochi giorni di distanza dall’aggiornamento dei dispositivi top di gamma ad inizio 2025.

Di fatto gli utenti Samsung quest’anno dovranno aspettare un po’ più del previsto rispetto a quanto è accaduto nel 2023 con l’aggiornamento ad Android 14, ma crediamo che l’azienda coreana li ripagherà con un software degno di nota.

Fonte: Via 1, Via 2 e Via 3

