Galaxy S24: la traduzione in tempo reale tramite IA funziona su WhatsApp

La funzionalità di traduzione in tempo reale tramite GALAXY AI sui Samsung Galaxy S24 funziona anche su WhatsApp.

Sappiamo che i nuovi smartphone della serie Galaxy S24, sia con chipset Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3, incorporano al loro interno un hardware (NPU) specializzato per velocizzare i calcoli relativi all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale della GALAXY AI comprende diverse funzionalità tra le quali quella della traduzione in tempo reale durante chiamate vocali e messaggi.

Galaxy S24: la traduzione in tempo reale con intelligenza artificiale funziona pure su WhatsApp

Durante la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone, Samsung ha mostrato al grande pubblico come la funzione di traduzione in tempo reale tramite AI funziona sull’applicazione di messaggistica base della ONE UI 6.1.

Però chi ha già potuto utilizzare uno dei nuovi Galaxy S24 (pensiamo ai recensori, giornalisti) ha notato che questa funzionalità di traduzione funziona pure su WhatsApp.

Come si può vedere da questo screenshot, i messaggi scritti in coreano vengono tradotti in inglese e viceversa sull’applicazione WhatsApp.

Trattandosi di un applicazione di messaggistica istantanea terza rispetto al software della ONE UI 6.1, non è ancora chiaro se sia stata la stessa WhatsApp ad implementare il supporto al GALAXY AI (Partnership con Samsung) o se la GALAXY AI sia capace di funzionare nativamente anche su applicazioni terze.

La potenza di calcolo delle nuove NPU è piuttosto importante rispetto alla passata generazione di chipset, tanto che Samsung afferma che i nuovi Galaxy S24 possono effettuare traduzioni in tempo reale anche senza che lo smartphone sia collegato ad internet.

Quindi considerata l’informazione è probabile che la GALAXY AI sia capace di apprendere e funzionare anche su applicazioni di terzi senza particolari aggiornamenti software.

Per adesso comunque non ci resta che aspettare maggiori informazioni in merito con la diffusione di massa dal 24 gennaio 2024 (prime spedizioni ai clienti) dei Galaxy S24.

Fonte: Via Twitter (X)

