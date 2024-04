Galaxy S24 o Galaxy S23 8-256GB: adesso ballano 100 euro di differenza

Quale scegliere tra il Galaxy S24 e il Galaxy S23 entrambe versioni da 8-256GB dato che adesso in promo ci sono solo 100 euro di differenza tra i due smartphone?

Fino al 28 aprile 2024 gli smartphone top di gamma compatti di Samsung sono scontati grazie ad un coupon che ne abbassa il prezzo di vendita rispetto a quello di listino: parliamo del Galaxy S24 e del Galaxy S23.

Samsung Galaxy S24 o Galaxy S23 8-256GB: il prezzo con coupon si differenza di solo 100 euro

Con una differenza di soli 100 euro, la decisione dipenderà dalle vostre esigenze.

Quale scegliere tra un Galaxy S24 o un Galaxy S23? Ecco le motivazioni

Scegli il Samsung Galaxy S24 se vuoi un:

Display più luminoso all’aperto (2000 nits vs 1700 nits)

Cornici più sottili e schermo leggermente più grande (6.2 pollici vs 6.1 pollici)

Capacità di riproduzione video in alta definizione maggiore (17 ore e 40 minuti vs 13 ore e 54 minuti)

Gli altoparlanti hanno un audio più potente

I colori della fotocamera hanno una resa più naturale.

Il chipset più veloce (Exynos 2400 è un 5-10% più veloce nei Benchmark AnTuTu, GeekBench 6 rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2)

L’intelligenza artificiale Galaxy AI è completa, non ci sono limitazioni

7 anni di aggiornamenti del sistema operativo (invece che 4 anni)

Potresti scegliere il Samsung Galaxy S23 se vuoi:

Un’autonomia delle chiamate telefoniche più lunga (30 ore e 52 minuti vs 23 ore e 26 minuti)

Gli altoparlanti meglio sintonizzati (si distinguono meglio i bassi, gli alti e i medi)

Le foto scattate dalla fotocamera più nitide e con colori più vibranti

Spendere 100 euro in meno (che potete utilizzare per altri acquisti)

In sostanza le differenze tra i due smartphone ci sono, ma non sono così grandi, ecco perché la differenza di prezzo piano piano si sta assottigliando.

Galaxy S24 e Galaxy S23 ecco i prezzi scontati grazie ad un Coupon Amazon

Potete acquistare il Galaxy S24 8-256GB in varie colorazioni al prezzo di 729 euro IVA e spedizione inclusa con prime (VS 979 euro di listino) utilizzando il codice coupon GALAXY150 e seguendo questo link https://amzn.to/3Uoq6ix.

Invece il Galaxy S23 8-256GB in varie colorazioni è acquistabile al prezzo di 629 euro IVA e spedizione inclusa con prime (VS 889 euro di listino) utilizzando il codice coupon GALAXY100 seguendo il link https://amzn.to/4aWZI4J.

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare con il tempo.

Coupon, garanzia e spedizione

Vi ricordo che gli smartphone in questione sono venduti e spediti direttamente da Amazon, che ne garantisce la garanzia Italiana per 2 anni e spedisce con correrie con consegna in 1-3 giorni lavorativi (con prime).

L’utente ha inoltre la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni.

I coupon GALAXY150 e GALAXY100 hanno scadenza il 28 aprile 2024 e possono essere utilizzati solo 1 volta per singolo prodotto.

