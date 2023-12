Galaxy S24 (Plus) con Exynos 2400: meno cari di Galaxy S23 (Plus)?

Secondo recenti rumors i prezzi medi di vendita in Europa dei Galaxy S24 e S24 Plus con chipset Exynos 2400 saranno più bassi rispetto ai prezzi di lancio della serie Galaxy S23.

Ci sono alcune buone notizie che riguardano i prossimi Galaxy S24 e S24 Plus, i due modelli che in Europa arriveranno con il chipset Exynos 2400 e non con il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Recenti informazioni affermano infatti che i due modelli saranno controbilanciati da un prezzo di vendita più basso rispetto a quello dei modelli S23.

Samsung Galaxy S24 e S24 Plus i prezzo di listino in Europa saranno più bassi dei Galaxy S23: colpa del chipset Exynos 2400?

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato che Samsung per i prossimi modelli S24 non avrebbe aumentato i prezzi di vendita rispetto alla generazione Galaxy S23.

Quest’ultima notizia sembra che sia stata in parte sconfessata da recenti voci di corridoio almeno per il mercato Europeo.

Dato che i modelli S24 e S24 Plus in Europa non avranno il chipset Snapdragon 8 Gen 3, ma bensì il chipset Exynos 2400, sembra che Samsung abbia deciso di abbassare un po’ i prezzi di listino dei nuovi smartphone.

Secondo il sito di informazione olandese GalaxyClub i prezzi in Europa dei modelli S24 e S24 Plus, a seconda del quantitativo di memoria, saranno tra il 4.5 e 5.5% meno costosi rispetto alle versioni Galaxy S23.

Galaxy S24: prezzi di listino in calo in Europa?

Si prevede infatti un prezzo medio di listino del Galaxy S24 base da 128GB pari a 889 euro, contro un prezzo medio di 949 euro del Galaxy S23 128GB al lancio.

La versione 256GB sempre del modello S24 costerà in media 959 euro, contro i 1010 euro in Europa del S23 256GB.

S24 Plus costeranno di meno

Per quanto riguarda il Galaxy S24 Plus da 256GB ci si aspetta un prezzo di listino medio pari a 1149 euro, contro i 1200 euro richiesti per il Galaxy S23 Plus da 256GB.

Il prezzo della variante S24 Plus da 512GB di memoria interna sarebbe invece pari a 1269 euro, contro i 1320 euro della versione Galaxy S23 Plus da 512GB.

S24 Ultra: il modello con meno memoria potrebbe costare di più, gli altri di meno?

Invece il Galaxy S24 Ultra pare che subirà cambiamenti di prezzo altalenanti rispetto al precedente Galaxy S23 Ultra.

Ci potrebbero essere infatti aumenti o diminuzioni di prezzo a seconda della variante di memoria.

Si parla infatti di un aumento di prezzo di circa 40 euro per la versione S24 Ultra da 256GB (1449 euro di listino contro i 1400 euro necessari per l’S23 Ultra 256GB).

Invece per le versioni 512GB e 1TB di memoria interna i prezzi sarebbero leggermente in calo (circa 11 euro in meno rispetto al S23 Ultra).

Ovviamente va ribadito che questi sono prezzi medi in Europa e non quelli specifici per il mercato Italia, dato che da noi le tasse sono più alte e i prezzi finali sono sempre un po’ più cari.

Inoltre dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

