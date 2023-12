Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra le specifiche ufficiali svelate

Ecco le specifiche ufficiale dei prossimi Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra svelate grazie ad infografica di Samsung in anticipo sulla presentazione.

Finalmente abbiamo dettagli concreti su quali saranno le caratteristiche e le principali funzionalità che Samsung implementerà sui prossimi smartphone della serie Galaxy S24.

Le informazioni provengono direttamente da un’infografica che riassume i dettagli dei tre nuovi telefoni.

Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra le specifiche più importanti confermate: i dettagli

L’infografica di Samsung riassume i dettagli che riguardano il display, le fotocamere principali, lo zoom, il quantitativo di memoria (ram e interna), la potenza della batteria e ricarica rapida, i materiali utilizzati, la presenza o meno della pennina S Pen e caratteristiche generali in comune.

Va comunque detto che l’infografica sembra essere indirizzata per i modelli venduti negli USA e non in Europa: di fatto i modelli S24 e S24 Plus monteranno da noi i chipset Exynos 2400 e non i nuovi Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S24

Il modello S24 è caratterizzato da un display Amoled 2X da 6.2 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, luminosità di picco di 2600 nits.

Sotto il display è presente lo scanner per le impronte digitali.

La fotocamera principale è da 50MP ed è capace di registrare video in formato 8K.

Al sensore principale verrà abbinato doppio teleobbiettivo con zoom digitale 2X e 3X, che permetteranno di registrare video e scattare foto con zoom interpolati (digitali + ottici) fino a 30X (Space Zoom di Samsung).

Lo smartphone dispone di 8GB di ram e avrà 128-256GB di memoria interna.

La batteria da 4000 mAh può essere ricaricata in 30 minuti al 50%, quindi dovrebbe avere una potenza nominale di 25W.

Viene anche segnalato che lo smartphone avrà una scocca in alluminio armor 2.0 e sarà certificato IP68 (resistente all’acqua e alla sporcizia in generale)

Galaxy S24 Plus

Il modello Plus ha lo stesso comparto fotografico del modello S24 Base: fotocamera principale da 50MP, Space Zoom fino a 30X, registrazione video in 8K.

E’ presente però un display da 6.7 pollici di diagonale Amoled 2X con risoluzione QHD+, 2600 nits di luminosità massima e scanner per le impronte digitali sotto il pannello.

La memoria ram sale a 12GB, e la memoria interna sarà da 256-512GB.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria da 4900 mah, che si può ricaricare al 65% in 30 minuti quindi avrà una potenza di ricarica nominale pari a 45W.

Anche in questo caso la scocca è in alluminio armor 2.0 e c’è la classificazione IP68.

Galaxy S24 Ultra

Il modello S24 Ultra sarà l’unico della serie con chipset Snapdragon 8 gen 3 in Europa.

Utilizza un display Amoled 2x da 6.8 pollici di diagonale risoluzione QHD+, 2600 nits di luminosità massima e scanner delle impronte digitali sotto il pannello.

Il comparto fotografico principale prevede un sensore da 200MP, e la presenza di due teleobbiettivo che garantiscono uno zoom ottico 2x/3x/4x/5x/10x.

Lo zoom interpolato (digitale + ottico) permetter di raggiungere uno zoom massimo 100X (Space Zoom).

La memoria ram è di 12GB, e ci sono 256 e 512GB di memoria interna (ma pensiamo che saranno presenti pure versioni con 1TB).

Il modello S24 Ultra sarà l’unico della serie con scocca in Titanio, avrà il supporto alla pennina S Pen e mantiene la certificazione IP68.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, che impiega 30 minuti per ricaricarsi al 65%: questo indica una ricarica via cavo massima da 45W.

Queste sono di fatto le informazioni ufficiali che potete considerare confermate sui prossimi smartphone della serie Galaxy S24.

Ovviamente i dettagli completi si avranno solo dopo la presentazione ufficiale che avverrà a gennaio 2024.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon