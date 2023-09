Galaxy S24 Ultra avrà un sensore principale da 200MP ma migliorato

Nuove voci di corridoio confermano che il Galaxy S24 Ultra continuerà ad utilizzare un sensore principale da 200MP ma quest’ultimo sarà migliorato: i dettagli.

Precedenti rumors affermavano che il prossimo top di gamma di Samsung non avrebbe stravolto il comparto fotografico rispetto all’attuale Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24 Ultra avrà ancora un sensore principale da 200MP, ma sarà migliorato: i dettagli

Anche se le più recenti voci di corridoio confermano nuovamente che il prossimo 24 Ultra avrà sempre un sensore principale da 200MP, quest’ultimo non sarà lo stesso montato sul S23 Ultra

L’informatore Ice Universe ha infatti svelato alcuni dettagli su questo nuovo sensore fotografico, che sarà sviluppato e prodotto ancora una volta da Samsung.

Si tratterebbe del sensore ISOCELL HP2SX, una versione migliorata dell’attuale sensore ISOCELL HP2 montato sul S23 Ultra.

Il nuovo sensore avrebbe un ottica in formato 1/1,3 pollici e una grandezza pixel di 0,7 µm.

Probabilmente implementerà pure la registrazione video in formato 8K a 30 fps, la messa a fuoco automatica Super Quad Phase Detection, e le modalità pixel binning 16-1 (foto da 12MP) e pixel binning 4-1 (foto da 50MP).

In sostanza non sembrano essere grossi stravolgimenti, ma un aggiustamento in meglio per prestazioni fotografiche migliori.

La fotocamera principale da 200MP non sarà l’unico sensore migliorato.

Già precedenti rumors confermano l’arrivo di un nuovo teleobbiettivo con sensore da 50MP (1/2,52 pollici e pixel da 0,7 µm) che potrebbe garantire fino ad uno zoom 5X di qualità ottica e stabilizzazione OIS.

Il resto del comparto fotografico dovrebbe rimanere immutato rispetto a S23 Ultra:

fotocamera ultra grandangolare da 12MP

altro teleobbiettivo da 10MP (zoom digitale fino a 10X)

fotocamera selfie da 12MP

Tralasciando il comparto fotografico, vi ricordiamo che altre voci di corridoio affermano che il Galaxy S24 Ultra avrà la versione più costosa con il doppio della memoria interna del Galaxy S23 Ultra.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

